Drei Elfmeter-Entscheidungen beim 1:1 zwischen Atlético und Arsenal, doch Schiedsrichter Danny Makkelie kann es niemandem recht machen. Am härtesten haut der Schweizer Schiri-Experte Urs Meier drauf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Champions-League-Halbfinalspiel Atlético-Arsenal gab es drei umstrittene Penalty-Entscheidungen

Schiri Makkelie erntet Kritik von Trainern und Experten wegen seiner Entscheidungen

Das Spiel endet 1:1, inklusive VAR-Penalty durch Julian Alvarez

Florian Raz Reporter Fussball

Brutal, brutaler, Urs Meier (67). Am Dienstagabend hat er noch den Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer (37) in den Himmel gelobt. Aber kaum ist am Mittwoch das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atlético Madrid und Arsenal beendet, haut der Schiedsrichter-Experte auf Blue voll drauf «Warum pfeift so einer?», fragt Meier mit Blick auf Danny Makkelie (43). Der Holländer hat soeben ein Spiel mit viel Penalty-Wirbel abgepfiffen. Danach sind eigentlich alle hässig auf den Schiri.

Die Madrilenen zürnen Makkelie, weil sie den ersten Elfmeter für Arsenal für übertrieben halten. «Wenn man im Halbfinal der Champions League einen Penalty gibt, sollte es auch ein Penalty sein», knurrt Atléti-Trainer Diego Simeone (56).

Ein billiger Penalty – aber ein Fehlentscheid?

Und tatsächlich: Sollte sich Viktor Gyökeres in London jemals in der Rush-Hour in die U-Bahn verirren, wünscht man dem Arsenal-Stürmer mehr Standfestigkeit, als er sie in der 42. Minute im Madrider Strafraum unter Beweis stellt. Eine Berührung von David Hancko (28) von hinten reicht ihm, um tief zu fallen.

Ein billiger Penalty – aber sicher kein klarer Fehlentscheid.

Die Engländer ihrerseits sind sauer, weil Makkelie kurz vor Schluss einen Strafstoss für Arsenal pfeift – ihn aber nach Ansicht der Video-Bilder wieder zurücknimmt.

«Das war gegen die Regeln und es verändert den Verlauf des Duells. Also bin ich sehr, sehr wütend», grollt Arsenal-Coach Mikel Arteta (44), «es gab eindeutig einen Kontakt. Wenn du so eine Entscheidung triffst, kannst du sie nicht zurücknehmen, nachdem du 13 Mal die Wiederholung angeschaut hast. Auf diesem Niveau ist das inakzeptabel.»

Was ist geschehen? In der 78. Minute fällt mit Eberechi Eze (27) der zweite Arsenal-Angreifer im Sechzehner von Atlético. Wieder ist es Hancko, der ihm die Chance dazu gibt. Der Slowake macht sich vor dem Rückspiel vielleicht ein paar Gedanken über cleveres Abwehrverhalten im eigenen Strafraum.

Wieder pfeift Makkelie. Aber diesmal beordert ihn Video-Assistent Dennis Higler (40) vor den Bildschirm. Dort sieht der Schiedsrichter, dass Hancko einerseits Eze an der Zehe berührt. Dass der Londoner aber andererseits auch geradezu begeistert jeden Versuch aufgibt, sich auf den Beinen zu halten. Makkelie nimmt den Penalty zurück, nachdem er sich die immer gleiche Sequenz immer und immer wieder angeschaut hat.

In der Tendenz liegt er damit richtig. Aber ist sein erster Entscheid wirklich ein klarer Fehlentscheid?

«Er steht komplett falsch!»

Dazwischen fällt der dritte Penaltypfiff des Abends. Ein Ball trifft Ben White (28) an der Hand. Am Ende steht dank Video-Beweis der Penalty, den Julian Alvarez zum 1:1 nutzt. Ein korrekter Entscheid, weil irgendwer mal entschieden hat, dass ein Elfmeter die richtige Belohnung dafür ist, dass man im gegnerischen Strafraum nur irgendwie eine abstehende Hand eines Gegenspielers trifft. Selbst wenn der Schuss so missrät wie jener von Marcos Llorente (31) in der 54. Minute, der nicht einmal annähernd in Richtung Tor unterwegs ist, als er an Whites Hand geht.

Meier nervt sich über etwas ganz anderes: Dass Makellie das Handspiel auf dem Feld komplett übersieht. Laut dem ehemaligen Spitzenschiedsrichter ein klarer Stellungsfehler: «Er steht komplett falsch! Wie will er da auch etwas sehen.»

Heftige Kritik also von allen Seiten. Wobei festgestellt werden darf: Zum Glück haben Makellie und sein Video-Assistent für etwas Aufregung gesorgt. Der Rest dieses Halbfinal-Spiels bietet nämlich neutralen Beobachtern wenig Unterhaltung. Ganz anders als das Jahrhundertspiel zwischen Paris Saint-Germain und den Bayern am Abend zuvor.

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