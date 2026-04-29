Das Spiel ist der nackte Wahnsinn. Das 5:4 von PSG gegen Bayern ist eine Achterbahnfahrt ohnegleichen. Besser gehts eigentlich nicht. Das gilt auch für den Schiedsrichter. Was aber nicht alle so sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandro Schärer pfeift seinen ersten Champions-League-Halbfinal glänzend

Trotzdem kritisiert Bayern-Star Jonathan Tah den Schweizer Ref

Urs Meier hingegen lobt: «Exzellente Leistung von Sandro, er ist bereit für die Weltmeisterschaft»

Alain Kunz Reporter Fussball

Diskussionslose Top-Leistung von Schiedsrichter Sandro Schärer (37) in dessen erstem Champions-League-Halbfinal! Denken wir. Sagen wir. Doch im Fussball ist nichts diskussionslos.

Bayern-Verteidiger Jonathan Tah jedenfalls kritisiert Schärer volle Pulle! Klar, da ist dieser Penalty. Kurze Distanz, Schärfe. Ein Abpraller – der Ball geht von Alphonso Davies' Körper an die leicht abgespreizte Hand. Viele Argumente gegen einen Penalty.

Im Reglement heisst es, dass ein Abpraller von einem anderen Körperteil dann strafbar ist, wenn sich der Spieler mit dem Arm bereits vorher unnatürlich breiter gemacht hat, etwa um einen Torschuss zu blockieren. Nun, ein Torschuss ist es nicht. Und die Armhaltung war nicht unnatürlich. Aber klar: Der Kanadier hat die Arme hinter dem Rücken und nimmt sie dann hervor.

Das wird ihm wohl zum Verhängnis. Wie auch immer: Diese Regel versteht keiner.

Was, wenn Fedayi San VAR gewesen wäre?

Kommt hinzu, dass der spanische VAR Carlos Del Cerro Grande Druck auf Schärer ausübt, indem er ihn an den Schirm bittet. Schärer hat kaum eine andere Wahl, als sich das anzuschauen.

Die Kommunikation wird von der Fifa genau überprüft. Hätte Schärer seinen Schweizer WM-VAR gehabt, Fedayi San (43), der schlaue Fuchs hätte seinen Chef wohl nicht in diese Situation gebracht. Es wird ja in dieser Sache heftig hin- und herdiskutiert. Und das offenbart eines: Wenn es zu solchen Debatten kommt, kann es kein klarer und offensichtlicher Fehlentscheid gewesen sein. So einfach ist das. Im Gegensatz zur Regel.

Meier lobt Schärer über den Klee

Der Rest des Spiels? 1A! Von den Offensivspielern. Vom Schiri-Team. Schärers Körpersprache ist positiv, anti-arrogant und klar. Der erste Schweizer, der seit Massimo Busacca (57) vor 16 Jahren einen Champions-League-Halbfinal pfeifen darf, tritt souverän auf. Urs Meier (67), der gar einen Königsklassen-Final arbitrierte, ist auf Blue euphorisch: «Es war ein Weltklasse-Spiel, auch vom Schiedsrichter. Ich habe in den letzten paar Monaten keine solche Leistung gesehen. Sandro hat es bei seiner Halbfinal-Feuertaufe exzellent gemacht. Einfach genial! Er ist bereit für die Weltmeisterschaft.» Eine Einschätzung, die wir teilen. Andere nicht.

Bayern-Abwehrchef Jonathan Tah jedenfalls lässt kein gutes Haar an Schärer: «Wir haben in vielen Phasen gezeigt, was für ein Team wir sind, wie wir mit Rückschlägen umgegangen sind und mit schwierigen Schiedsrichter-Entscheidungen.» Nachfrage: Um welche handelt es sich bitteschön? «Da war der Elfmeter, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, das muss ich mir noch mal angucken. Und dann waren da ein, zwei kleine Fouls, die ich nicht verstanden habe. Aber wir lassen uns von so was nicht aufhalten.»

Schon ein bisschen schwierig, wenn da einer kritisiert, der zu der Sparte Spieler gehört, die in diesem Match früh ausgecheckt haben. Denn die Verteidiger waren schon sehr bald nicht mehr existent. Und es ist schwierig, einen Penalty-Pfiff zu kritisieren, von dem man sagt, man sei sich nicht ganz sicher und müsse sich das zuerst nochmals angucken. Mamma mia! Hat denn Tah gesehen, dass es aus seiner Sicht kein Elfer war oder was? Falls nicht, fehlt ihm die Berechtigung zur Kritik vollständig …

Schärer ist bereit für die WM

Egal. Wir sind ja froh, haben die Verteidiger ausgecheckt. Denn nur so wurde dieses unfassbare Spektakel erst möglich, das alle fasziniert hat. Ebenso wie die Leistung des Unparteiischen. Schärer ist bereit für die WM. Und dort wird er dann Fedayi San an seiner Seite haben. Der vielleicht weltbeste VAR wird ihn nicht derart in die Bredouille bringen.