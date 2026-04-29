DE
FR
Abonnieren
«Ist für mich klar, dass hier der VAR eingreifen muss»
3:07
Meier über Schärer-Leistung:«Ist für mich klar, dass hier der VAR eingreifen muss»

Bayern-Abwehrchef Tah kritisiert den Ref trotzdem
Schärer glänzt im Spiel für die Geschichtsbücher

Das Spiel ist der nackte Wahnsinn. Das 5:4 von PSG gegen Bayern ist eine Achterbahnfahrt ohnegleichen. Besser gehts eigentlich nicht. Das gilt auch für den Schiedsrichter. Was aber nicht alle so sehen.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/6
Der spanische VAR meldet sich, Sandro Schärer hört gut zu, geht kurz nach dem Handspiel von Davies zum Bildschirm – und gibt den Handspenalty.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sandro Schärer pfeift seinen ersten Champions-League-Halbfinal glänzend
  • Trotzdem kritisiert Bayern-Star Jonathan Tah den Schweizer Ref
  • Urs Meier hingegen lobt: «Exzellente Leistung von Sandro, er ist bereit für die Weltmeisterschaft»
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Diskussionslose Top-Leistung von Schiedsrichter Sandro Schärer (37) in dessen erstem Champions-League-Halbfinal! Denken wir. Sagen wir. Doch im Fussball ist nichts diskussionslos. 

Bayern-Verteidiger Jonathan Tah jedenfalls kritisiert Schärer volle Pulle! Klar, da ist dieser Penalty. Kurze Distanz, Schärfe. Ein Abpraller – der Ball geht von Alphonso Davies' Körper an die leicht abgespreizte Hand. Viele Argumente gegen einen Penalty.

Im Reglement heisst es, dass ein Abpraller von einem anderen Körperteil dann strafbar ist, wenn sich der Spieler mit dem Arm bereits vorher unnatürlich breiter gemacht hat, etwa um einen Torschuss zu blockieren. Nun, ein Torschuss ist es nicht. Und die Armhaltung war nicht unnatürlich. Aber klar: Der Kanadier hat die Arme hinter dem Rücken und nimmt sie dann hervor. 

Das wird ihm wohl zum Verhängnis. Wie auch immer: Diese Regel versteht keiner.

Was, wenn Fedayi San VAR gewesen wäre?

Kommt hinzu, dass der spanische VAR Carlos Del Cerro Grande Druck auf Schärer ausübt, indem er ihn an den Schirm bittet. Schärer hat kaum eine andere Wahl, als sich das anzuschauen. 

Die Kommunikation wird von der Fifa genau überprüft. Hätte Schärer seinen Schweizer WM-VAR gehabt, Fedayi San (43), der schlaue Fuchs hätte seinen Chef wohl nicht in diese Situation gebracht. Es wird ja in dieser Sache heftig hin- und herdiskutiert. Und das offenbart eines: Wenn es zu solchen Debatten kommt, kann es kein klarer und offensichtlicher Fehlentscheid gewesen sein. So einfach ist das. Im Gegensatz zur Regel.

Meier lobt Schärer über den Klee

Der Rest des Spiels? 1A! Von den Offensivspielern. Vom Schiri-Team. Schärers Körpersprache ist positiv, anti-arrogant und klar. Der erste Schweizer, der seit Massimo Busacca (57) vor 16 Jahren einen Champions-League-Halbfinal pfeifen darf, tritt souverän auf. Urs Meier (67), der gar einen Königsklassen-Final arbitrierte, ist auf Blue euphorisch: «Es war ein Weltklasse-Spiel, auch vom Schiedsrichter. Ich habe in den letzten paar Monaten keine solche Leistung gesehen. Sandro hat es bei seiner Halbfinal-Feuertaufe exzellent gemacht. Einfach genial! Er ist bereit für die Weltmeisterschaft.» Eine Einschätzung, die wir teilen. Andere nicht.

Bayern-Abwehrchef Jonathan Tah jedenfalls lässt kein gutes Haar an Schärer: «Wir haben in vielen Phasen gezeigt, was für ein Team wir sind, wie wir mit Rückschlägen umgegangen sind und mit schwierigen Schiedsrichter-Entscheidungen.» Nachfrage: Um welche handelt es sich bitteschön? «Da war der Elfmeter, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, das muss ich mir noch mal angucken. Und dann waren da ein, zwei kleine Fouls, die ich nicht verstanden habe. Aber wir lassen uns von so was nicht aufhalten.»

Schon ein bisschen schwierig, wenn da einer kritisiert, der zu der Sparte Spieler gehört, die in diesem Match früh ausgecheckt haben. Denn die Verteidiger waren schon sehr bald nicht mehr existent. Und es ist schwierig, einen Penalty-Pfiff zu kritisieren, von dem man sagt, man sei sich nicht ganz sicher und müsse sich das zuerst nochmals angucken. Mamma mia! Hat denn Tah gesehen, dass es aus seiner Sicht kein Elfer war oder was? Falls nicht, fehlt ihm die Berechtigung zur Kritik vollständig …

Schärer ist bereit für die WM

Egal. Wir sind ja froh, haben die Verteidiger ausgecheckt. Denn nur so wurde dieses unfassbare Spektakel erst möglich, das alle fasziniert hat. Ebenso wie die Leistung des Unparteiischen. Schärer ist bereit für die WM. Und dort wird er dann Fedayi San an seiner Seite haben. Der vielleicht weltbeste VAR wird ihn nicht derart in die Bredouille bringen.

Mehr zu Sandro Schärer
Musiala-Trauma, Kompany-Sperre und der Angstgegner
Heisser Tanz in Königsklasse
Musiala-Trauma, Kompany-Sperre und der Angstgegner
«Beim VAR gibts kein Zurück mehr»
Mit Video
WM-Schiris nehmen Stellung
«Beim VAR gibts kein Zurück mehr»
Schweizer leitet Halbfinal-Kracher in der Champions League
Erstmals seit 2010
Schweizer leitet Halbfinal-Kracher in der Champions League
Die Schweiz hat wieder einen WM-Schiri
Erstmals seit 2010
Die Schweiz hat wieder einen WM-Schiri
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain