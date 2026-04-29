Blick-Experte Urs Meier ist von Sandro Schärers Leistung im Champions-League-Halbfinal begeistert. Zu reden gibt nach dem Spiel zwischen PSG und Bayern vor allem die Hands-Szene vor dem Penalty zum 3:2.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG-Bayern Halbfinal-Hinspiel begeistert, Schweizer Schiri Sandro Schärer überzeugt mit Leistung

Schärer pfeift erstes CL-Halbfinal, brilliert mit Kommunikation und Körpersprache

Knifflige Hands-Szene: VAR-Entscheid diskutiert, Meinungen von Experten gespalten

Carlo Steiner Redaktor Sport

Auch Blick-Schiedsrichter-Experte Urs Meier (67) kommt aus dem Schwärmen über das Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern kaum noch heraus. «Sensationelle Goals, sensationelle Spielzüge, unglaubliches Tempo.»

Doch was den ehemaligen Referee natürlich am meisten interessiert, ist die Meinung des Schweizers Sandro Schärer (37), der in Paris den ersten CL-Halbfinal seiner Schiri-Karriere pfeift.

Meier ist auch von Schärer begeistert. «Ich habe seit Monaten keine solche Leistung mehr gesehen. Er hatte die Partie von Anfang an im Griff, hat super kommuniziert, hatte eine unglaubliche Körpersprache.» Dass er direkt mit dem Penalty-Foul gegen Bayerns Luis Diaz ins Spiel startet, sei wichtig gewesen.

Knifflige Hands-Situation

Am Ende der ersten Halbzeit kommt es dann zur zweiten Elfmeter-Szene. «Er kann es nicht sehen, obwohl er eine gute Position hat. Der Arm war wirklich verdeckt, alles kann man nicht sehen. Der spanische VAR (Carlos del Cerro Grande, Anm. d. Red.) sagte ihm dann: ‹Schaus dir nochmal an.›»

Für Meier sei klar gewesen, dass ihn der Video-Assistent an den Bildschirm bittet. Der Schiedsrichter müsse solche Szenen selber anschauen, damit er eine Sicherheit bekommt. Was Meier zum Handspiel an sich meint, siehst du im Video oben.

In Deutschland scheiden sich die Geister zur Szene. Lutz Wagner, Schiri-Experte beim «Kicker» unterstützt Schärers Entscheid, weil Davies «die Körperfläche vergrössert». Für Ex-Bundesliga-Schiri Manuel Gräfe ist die Szene alles andere als eindeutig. Für ihn ist es kein Fall für den VAR.

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