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«Ist für mich klar, dass hier der VAR eingreifen muss»
3:07
Meier über Schärer-Leistung:«Ist für mich klar, dass hier der VAR eingreifen muss»

Coaches schwärmen
«Bestes Spiel, bei dem ich als Trainer dabei war»

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern bot ein absolutes Spektakel. Schon unmittelbar nach dem Spiel versprachen Spieler und Trainer auf beiden Seiten das nächste Torfestival im Rückspiel.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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PSG und Bayern liefern am Dienstagabend ein atemberaubendes Halbfinal-Hinspiel.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • PSG gewinnt 5:4 gegen Bayern im spektakulären Hinspiel der Champions League
  • Trainer Luis Enrique nennt es das «beste» Spiel seiner Karriere
  • Bayern braucht mindestens ein Tor, 75'000 Fans sollen in München helfen
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Eine Aussage von PSG-Trainer Luis Enrique (55) an der Pressekonferenz nach dem Hinspiel gegen Bayern veranschaulicht das auf dem Rasen gebotene 5:4-Spektakel ziemlich gut: «Ich habe meinem Trainerteam die Frage gestellt, was es glaubt, wie viele Tore wir im Rückspiel brauchen. Sie haben gesagt: ‹mindestens drei›.» 

Bei solchen Aussagen könnte man meinen, die Pariser hätten die Partie mit zwei oder drei Toren Unterschied verloren, dabei fahren sie mit einem Treffer Vorsprung nach München. Auch der amtierende Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (28) verspricht ein weiteres Offensivfeuerwerk. «Wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Wir sind zwei Mannschaften, die auf Angriff spielen wollen. Wir werden unsere Spielphilosophie nicht ändern. Wir wollen angreifen, und sie wollen das auch, daher glaube ich, dass uns ein grossartiges Spiel bevorsteht», erklärt er gegenüber Canal Plus.

Sicher Tore für den Finaleinzug benötigen die Bayern – mindestens eins für die Verlängerung. Auch FCB-Coach Vincent Kompany (40), der in Paris gelbgesperrt von der Tribüne zuschauen musste, rechnet aber mit mehr. «Es treffen zwei ähnliche Spielideen aufeinander. PSG wird nicht einfach akzeptieren, es anders zu machen (die Spielweise, Anm. d. Red.). Und wir auch nicht», prophezeit er gegenüber Prime Video. «Wir haben auch vier auswärts gemacht. Und das werden wir auch zu Hause können.»

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Kompany appelliert an Fansupport in München

Damit es mit der Qualifikation für den Final in Budapest (30. Mai) reicht, appelliert der Belgier an die Bayern-Fans. «Der Glaube und das Gefühl sind zu 100 Prozent da. Wir brauchen unsere Fans, wir brauchen Unterstützung. Es war so ein Feuer gegen Madrid, wir brauchen halt 75'000. Genauso wie unsere Auswärtsfans heute gefiebert haben, brauchen wir das von jedem», erklärt er.

«Meine einzige Bitte ist: ‹Wenn sich einer am Spieltag nicht wohlfühlt, soll er seine Karte der fittesten Person geben, die er kennt›», doppelt er an der Pressekonferenz nach. 

«Bestes Spiel, bei dem ich als Trainer dabei war»

Ob die beiden Teams nächsten Mittwoch sogar noch eine Schippe drauflegen, wird sich zeigen. Man fragt sich auch, ob das überhaupt möglich ist, nach einem Spiel, das Luis Enrique als «beste Partie, bei der ich als Trainer dabei war», bezeichnet.

Notabene ein Coach, der schon zweimal die Champions League gewonnen (2015 und 2025) hat und mit Barcelona einst eine der spektakulärsten Aufholjagden der Fussballgeschichte hinlegte. Im März 2017 gewann er mit den Katalanen gegen seinen heutigen Arbeitgeber im Rückspiel mit 6:1, nachdem das Hinspiel in Paris 0:4 verloren gegangen war. Doch was am Dienstag im Parc des Princes los war, toppt auch das.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
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Champions League
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FC Bayern München
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Paris Saint-Germain
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