PSG fehlen nächste Woche gegen den FC Bayern gleich zwei Spieler. Während der Ausfall von Lucas Chevalier zu verkraften ist, fällt mit Achraf Hakimi der einzige nominelle Rechtsverteidiger im Kader aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG ohne Hakimi im Champions-League-Rückspiel gegen Bayern in München

Hakimi verletzt sich am Oberschenkel beim 5:4-Sieg im Hinspiel

Auch Goalie Chevalier fällt aus, Safonov bleibt erste Wahl

Julian Sigrist Redaktor Sport

PSG muss im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern München auf Achraf Hakimi verzichten. Wie die Titelverteidiger in einer Mitteilung schreiben, zog sich der 27-Jährige beim 5:4-Spektakel im Hinspiel am Dienstag eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu und fällt «die nächsten Wochen» aus. Ob er für ein allfälliges Endspiel (30. Mai) wieder fit wäre, ist damit noch nicht klar.

Die Szene, die zur Verletzung führte, ereignete sich kurz vor Spielschluss in einem Duell mit Bayern-Verteidiger Konrad Laimer, bei dem Hakimi allerdings ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Besonders bitter für PSG: Abgesehen vom Marokkaner haben die Pariser keinen nominellen Rechtsverteidiger im Kader. Nächste Woche dürfte deshalb Warren Zaïre-Emery (20), der im Hinspiel noch im zentralen Mittelfeld auflief, Hakimis Position einnehmen.

Mit Goalie Lucas Chevalier (24) fehlt PSG in München zudem noch ein zweiter Spieler. Auch er verletze sich am rechten Oberschenkel und fällt mehrere Wochen aus, allerdings zog er sich die Blessur erst im Training am nächsten Morgen zu. So oder so wäre im Rückspiel aber Matwei Safonow, an den Chevalier im Laufe der Saison seinen Stammplatz verloren hatte, im Tor gestanden.