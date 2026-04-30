DE
FR
Abonnieren

Im Jahrhundertspiel verletzt
PSG-Star fällt für Rückspiel gegen Bayern aus

PSG fehlen nächste Woche gegen den FC Bayern gleich zwei Spieler. Während der Ausfall von Lucas Chevalier zu verkraften ist, fällt mit Achraf Hakimi der einzige nominelle Rechtsverteidiger im Kader aus.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/5
Achraf Hakimi fehlt PSG im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • PSG ohne Hakimi im Champions-League-Rückspiel gegen Bayern in München
  • Hakimi verletzt sich am Oberschenkel beim 5:4-Sieg im Hinspiel
  • Auch Goalie Chevalier fällt aus, Safonov bleibt erste Wahl
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

PSG muss im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern München auf Achraf Hakimi verzichten. Wie die Titelverteidiger in einer Mitteilung schreiben, zog sich der 27-Jährige beim 5:4-Spektakel im Hinspiel am Dienstag eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu und fällt «die nächsten Wochen» aus. Ob er für ein allfälliges Endspiel (30. Mai) wieder fit wäre, ist damit noch nicht klar.

Die Szene, die zur Verletzung führte, ereignete sich kurz vor Spielschluss in einem Duell mit Bayern-Verteidiger Konrad Laimer, bei dem Hakimi allerdings ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Besonders bitter für PSG: Abgesehen vom Marokkaner haben die Pariser keinen nominellen Rechtsverteidiger im Kader. Nächste Woche dürfte deshalb Warren Zaïre-Emery (20), der im Hinspiel noch im zentralen Mittelfeld auflief, Hakimis Position einnehmen.

Mehr zu PSG – Bayern
Schärer glänzt im Spiel für die Geschichtsbücher
Mit Video
Dennoch Kritik von Bayern-Tah
Schweizer Schiri glänzt im Spiel für die Geschichtsbücher
«Bestes Spiel, bei dem ich als Trainer dabei war»
Mit Video
Coaches schwärmen
«Bestes Spiel, bei dem ich als Trainer dabei war»

Mit Goalie Lucas Chevalier (24) fehlt PSG in München zudem noch ein zweiter Spieler. Auch er verletze sich am rechten Oberschenkel und fällt mehrere Wochen aus, allerdings zog er sich die Blessur erst im Training am nächsten Morgen zu. So oder so wäre im Rückspiel aber Matwei Safonow, an den Chevalier im Laufe der Saison seinen Stammplatz verloren hatte, im Tor gestanden. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Champions League
        Champions League