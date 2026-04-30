Darum gehts
- PSG ohne Hakimi im Champions-League-Rückspiel gegen Bayern in München
- Hakimi verletzt sich am Oberschenkel beim 5:4-Sieg im Hinspiel
- Auch Goalie Chevalier fällt aus, Safonov bleibt erste Wahl
PSG muss im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern München auf Achraf Hakimi verzichten. Wie die Titelverteidiger in einer Mitteilung schreiben, zog sich der 27-Jährige beim 5:4-Spektakel im Hinspiel am Dienstag eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu und fällt «die nächsten Wochen» aus. Ob er für ein allfälliges Endspiel (30. Mai) wieder fit wäre, ist damit noch nicht klar.
Die Szene, die zur Verletzung führte, ereignete sich kurz vor Spielschluss in einem Duell mit Bayern-Verteidiger Konrad Laimer, bei dem Hakimi allerdings ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Besonders bitter für PSG: Abgesehen vom Marokkaner haben die Pariser keinen nominellen Rechtsverteidiger im Kader. Nächste Woche dürfte deshalb Warren Zaïre-Emery (20), der im Hinspiel noch im zentralen Mittelfeld auflief, Hakimis Position einnehmen.
Mit Goalie Lucas Chevalier (24) fehlt PSG in München zudem noch ein zweiter Spieler. Auch er verletze sich am rechten Oberschenkel und fällt mehrere Wochen aus, allerdings zog er sich die Blessur erst im Training am nächsten Morgen zu. So oder so wäre im Rückspiel aber Matwei Safonow, an den Chevalier im Laufe der Saison seinen Stammplatz verloren hatte, im Tor gestanden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1