Die Fussball-Königsklasse geht in die nächste Runde. Doch noch bevor der Ball rollt, herrscht sowohl auf als auch neben dem Platz bereits Hochbetrieb.

Darum gehts In Istanbul suchen 70 Einsatzkräfte und sieben Drohnen nach einem angeblich gesichteten Löwen

Kevin De Bruyne kehrt mit Neapel zu Manchester City zurück und bekundet Liebe zu seinem Ex-Klub

Nach Harry Kanes Verletzung gilt Eric Maxim Choupo-Moting laut Medien als möglicher Bayern-Zuzug

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Arteta sorgt für Lacher

Für eine kuriose Szene sorgt Arsenal-Trainer Mikel Arteta (44) auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell gegen den BVB: Mitten in Artetas Ausführungen klingelt plötzlich das Handy eines Reporters, welches in Reichweite des Spaniers auf dem Tisch liegt. Statt sich aus dem Konzept bringen zu lassen, greift der Coach kurzerhand zum Telefon, nimmt den Anruf mit einem lockeren «Hi Kumpel» entgegen – und sorgt damit für jede Menge Lacher im Presseraum.

Löwen-Suche in Istanbul?

Aufregung im Vorfeld des Duells zwischen Galatasaray und Aston Villa in Istanbul: In der Nähe des Stadions Rams Park in der türkischen Metropole soll am Sonntag ein Löwe gesichtet worden sein, berichtet die «Daily Mail». Der Vorfall hatte eine Grossfahndung zur Folge, an der 70 Einsatzkräfte samt Drohneneinsatz beteiligt waren. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen versuchen die Behörden, das Raubtier lebend einzufangen. Ein passender, wenn auch ungewöhnlicher Auftakt zum «Duell der Löwen», wie die Partie aufgrund der Wappentiere beider Klubs genannt wird.

De Bruyne kehrt zur alten Liebe zurück

Zehn Jahre lang war Kevin De Bruyne (35) Teil der Erfolgsgeschichte von Manchester City, bevor er 2025 nach Neapel weiterzog. Jetzt kehrt der Belgier zum zweiten Mal als Gegner zurück zu seiner grossen Liebe. Vor dem Wiedersehen nimmt De Bruyne Stellung zu dem Finanzskandal rund um seinen Ex-Klub. Er empfinde für ManCity «nichts als Liebe», stellte der Belgier klar – daran würde selbst eine mögliche Aberkennung der nationalen Titel nichts ändern. De Bruyne gewann während seiner Zeit bei ManCity sechs Premier-League-Titel, die Champions League, zwei FA Cups und fünf Ligapokale.

Barça ohne Yamal

Im Duell mit Sabah FK müssen die Katalanen auf ihren Offensiv-Star Lamine Yamal (19) verzichten. Wie der Klub bekanntgibt, hat dieser Probleme am rechten Knöchel und wird die Partie daher verpassen. Für die Barça-Fans gibt es jedoch keinen Grund zur Beunruhigung: Laut dem Verein handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf das spanische Ligaspiel am Sonntag gegen Deportivo A Coruña, bei dem Yamal bereits wieder auf den Platz zurückkehren soll.

Bayerns Sturm-Lazarett

Beim FC Bayern wird die Luft in der Offensive immer dünner: Nach Luis Diaz (29) und Serge Gnabry (31) fallen auch Harry Kane (33) und Michael Olise (24) aufgrund ihrer im Bundesligaspiel gegen Köln erlittenen Verletzungen bis auf Weiteres aus. Da die Münchner aktuell insbesondere für Kane über keinen adäquaten Backup verfügen, fahndet der deutsche Rekordmeister, der am Mittwoch auf Lille trifft, intensiv nach einer Lösung. Ein Name wird dabei besonders heiss gehandelt: Laut Medienberichten ist eine Rückkehr von Ex-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (37) im Winter möglich.

Zweiter Auftritt von Pochettino

Die Red Devils befinden sich seit Wochen in einer anhaltenden Krise. Die Klubführung zog bereits vor knapp zwei Wochen die Reissleine und entliess Trainer Michael Carrick (45). Doch auch das erste Spiel unter Nachfolger Mauricio Pochettino (54) ging beim 0:4 gegen Liverpool am Wochenende verloren. Nun soll mit einem Sieg in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon die Wende eingeleitet werden. Für den argentinischen Coach selbst ist es eine Rückkehr auf die grosse europäische Bühne, nachdem er bereits bei Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain in der Champions League an der Seitenlinie stand.

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