Ex-Tottenham-Trainer übernimmt Premier-League-Schlusslicht

Carlo Steiner Redaktor Sport

Er galt in den englischen Medien als Topfavorit auf den Job und ist nun tatsächlich neuer Trainer von Crystal Palace: Thomas Frank (53). Der Däne folgt bei den Südlondonern auf Pierre Sage (47), der am Donnerstag entlassen wurde.

Frank war von 2018 bis 2025 während fast sieben Jahren Cheftrainer beim FC Brentford, mit dem er 2021 in die Premier League aufstieg und den Klub damit erstmals seit den 1940er-Jahren ins Oberhaus des englischen Fussballs führte. Sein zweites Engagement auf der Insel bei Tottenham direkt im Anschluss endete nach nur gut sieben Monaten.

«Es ist mir eine Ehre, hier zu sitzen und diesen fantastischen Fussballverein zu leiten. Crystal Palace ist ein ikonischer Klub in England und in der Premier League. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Spieler und alle Beteiligten zu unterstützen», wird Frank in einer Medienmitteilung zitiert.

Das Ziel für den Rest der Saison ist klar: der Klassenerhalt. Palace ist nach der 1:3-Heimpleite gegen Liverpool vor der Länderspielpause ans Tabellenende abgerutscht. Das genügt den Ansprüchen des amtierenden Conference-League-Siegers und FA-Cup-Champions von 2025 (beides unter Oliver Glasner, 52) selbstredend nicht.