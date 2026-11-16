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«Es ist mir eine Ehre»
Ex-Tottenham-Trainer übernimmt Premier-League-Schlusslicht

Thomas Frank ist neuer Trainer beim Premier-League-Schlusslicht Crystal Palace.
Publiziert: vor 1 Minute
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Crystal Palace stellt Thomas Frank als neuen Coach vor.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Er galt in den englischen Medien als Topfavorit auf den Job und ist nun tatsächlich neuer Trainer von Crystal Palace: Thomas Frank (53). Der Däne folgt bei den Südlondonern auf Pierre Sage (47), der am Donnerstag entlassen wurde.

Frank war von 2018 bis 2025 während fast sieben Jahren Cheftrainer beim FC Brentford, mit dem er 2021 in die Premier League aufstieg und den Klub damit erstmals seit den 1940er-Jahren ins Oberhaus des englischen Fussballs führte. Sein zweites Engagement auf der Insel bei Tottenham direkt im Anschluss endete nach nur gut sieben Monaten.

«Es ist mir eine Ehre, hier zu sitzen und diesen fantastischen Fussballverein zu leiten. Crystal Palace ist ein ikonischer Klub in England und in der Premier League. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Spieler und alle Beteiligten zu unterstützen», wird Frank in einer Medienmitteilung zitiert.

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Das Ziel für den Rest der Saison ist klar: der Klassenerhalt. Palace ist nach der 1:3-Heimpleite gegen Liverpool vor der Länderspielpause ans Tabellenende abgerutscht. Das genügt den Ansprüchen des amtierenden Conference-League-Siegers und FA-Cup-Champions von 2025 (beides unter Oliver Glasner, 52) selbstredend nicht.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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