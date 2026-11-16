Seit bald vier Jahren spielt Maren Haile-Selassie (27) für Chicago Fire in der MLS. Nun will der Zürcher die erfolgreichste Saison seiner Karriere mit einem Titel und einem Nati-Aufgebot krönen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Kennen Sie den Schweizer MLS-Rekordspieler? Roman Bürki (38), der seit 2022 im Tor von St. Louis City steht, ist es nicht. Auch nicht Reto Ziegler (40), der immerhin drei Jahre für den FC Dallas auflief. Nein, die richtige Antwort lautet Maren Haile-Selassie (27). Der Zürcher hat aber nicht nur 126 Spiele für Chicago Fire absolviert, sondern ist auch seit dieser Saison der beste Schweizer Torschütze in der Geschichte der US-amerikanischen Liga.

13 Mal traf er in diesem Jahr, sechs weitere Tore bereitete er vor. Damit hat der ehemalige Super-League-Profi grossen Anteil daran, dass sich Chicago zum dritten Mal in den letzten 14 Jahren für die Playoffs qualifiziert hat. «Wir können jedes Team schlagen», sagt Haile-Selassie in Hinblick auf die heisse Saisonphase. Mit Charlotte, dem Tabellenfünften der Eastern Conference, wartet aber schon in der ersten Runde eine knackige Aufgabe. Trotzdem ist Haile-Selassie überzeugt: «Wir können in dieser Saison viel erreichen.»

Mit erst 23 Jahren in die USA

Selbstvertrauen geben dem Flügelspieler nicht nur die Siege gegen Nashville und Vancouver, die beiden besten Teams der Regular Season, sondern auch seine persönlichen Statistiken. «Die Zahlen sind aber nur einer der Gründe, warum das die beste Saison meiner Karriere ist», sagt Haile-Selassie. Doch woran liegt es, dass er in seinem vierten Jahr in Nordamerika plötzlich zum Topskorer des Klubs avanciert ist? «Ich denke, ich setze meine Qualitäten noch besser ein als früher. Auch die Spielweise unter dem neuen Trainer kommt mir sehr entgegen», erklärt er.

Erst 23 Jahre alt ist Haile-Selassie, als er Anfang 2023 vom Partner-Klub Lugano nach Chicago wechselt. Während viele Spieler in seinem Alter einen Transfer in eine europäische Top-Liga anstreben, zieht es den ehemaligen FCZ-Junior in eine Liga, der bis heute ein Senioren-Image anhaftet. Trotzdem sagt Haile-Selassie: «Ich bin nach Chicago gekommen, weil mir der Verein gezeigt hat, wie ich mich als Spieler weiterentwickeln kann. Das hat mich überzeugt.»

750-Millionen-Stadion steht schon bald

Seit fast vier Jahren lebt er nun in «Windy City». In dieser Zeit hat sich innerhalb des Klubs viel verändert. Damals sind bei Chicago Ex-FCB-Sportchef Georg Heitz (56) und der heutige Lugano-Sportvorstand Sebastian Pelzer (46) am Drücker, beide sind heute nur noch im Tessin tätig. «Auch von den Spielern ist heute nur noch eine Handvoll da. Die Mannschaft ist aber jedes Jahr besser geworden», sagt Haile-Selassie. Inzwischen steht bei Fire der ehemalige US-Nationaltrainer Gregg Berhalter (53) an der Linie, der zeitgleich auch noch den Sportchef-Posten ausübt.

Neu ist auch das rund 100 Millionen Dollar teure Trainingsgelände, das vor zwei Jahren eröffnet wurde. «Es gehört zu den besten der MLS», schwärmt Haile-Selassie. Aktuell trägt Chicago seine Heimspiele noch im Soldier Field, dem Stadion des NFL-Teams der Chicago Bears aus. Ab 2028 soll aber im neu gebauten McDonald's Park gespielt werden. Diesen hat sich Besitzer Joe Mansueto rund 750 Millionen Dollar kosten lassen.

«Man spürt, wie sehr das Interesse an dem Verein in Chicago gewachsen ist. Ich wurde in diesem Jahr auf der Strasse häufiger erkannt als in den letzten drei Jahren zusammen», erzählt Haile-Selassie. Kein Wunder, schliesslich gehört der «MHS» nicht erst seit dieser Saison zu den Publikumslieblingen. Erst vor ein paar Wochen hat er seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. «Ich sehe meine Entwicklung hier noch lange nicht am Ende», sagt er. Als Klub-Legende will er sich trotzdem nicht bezeichnen lassen. «Dafür muss man über Jahre Leistungen bringen und hoffentlich auch mal etwas gewinnen», findet Haile-Selassie.

Lewandowski legt ihm die Tore auf

Das ist ebenfalls das grosse Ziel von Chicago-Boss Mansueto. Auch deshalb hat er sich im Sommer die Dienste von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (38) gesichert. «Ein Riesenspieler! Was mich am meisten beeindruckt, ist, wie er jeden Tag arbeitet. Er bleibt nach dem Training noch auf dem Platz, um weiter zu trainieren», erzählt Haile-Selassie. Mit dem polnischen Stürmer habe er sich von Anfang an gut verstanden, nicht nur weil die beiden miteinander Deutsch sprechen. «Er hat schon ein paar Tore für mich vorbereitet», so Haile-Selassie. «Zum Dank habe ich ihm ein paar Restauranttipps gegeben.»

Lewandowski ist aber nicht der einzige prominente Name, mit dem er in Chicago zusammengespielt hat. Als er 2023 in die MLS wechselt, kickt mit Xherdan Shaqiri (35) bereits ein anderer Schweizer für den Klub. «Er hat mich damals sehr unterstützt», erinnert sich Haile-Selassie. Nach Shaqiris Rückkehr in die Schweiz hätten die beiden nun aber nur noch selten Kontakt.

Gegen Messi ist Chicago ungeschlagen

Dafür trifft er inzwischen regelmässig auf einen anderen, noch viel grösseren Namen. Dreimal sind Chicago und Haile-Selassie in den letzten zwei Saisons auf Inter Miami und Superstar Lionel Messi (39) getroffen. «Für mich ist er der beste Spieler aller Zeiten. Was auf dem Platz besonders auffällt, ist, wie schnell er das Spiel durchschaut und wie präzise er ist. Trotz all seiner Erfolge hat er immer noch diesen Hunger, Spiele zu entscheiden. Dafür habe ich grossen Respekt», findet der Zürcher.

Trotzdem ist es dem achtfachen Weltfussballer in bislang drei Duellen noch nie gelungen, gegen Chicago einen Sieg einzufahren. «Und wir sind eines der wenigen Teams, gegen die er noch nie getroffen hat», hält Haile-Selassie fest. Unglaubliche 26 Tore und 14 Vorlagen hat Messi in dieser Saison in 31 Spielen gesammelt. Gerade weil die MLS eine sehr physische Liga sei, in der viel Wert auf Athletik gelegt werde, würden ihn Messis Zahlen noch mehr beeindrucken.

Schweizer Nati statt Äthiopien

Doch trotz grosser Namen wie Messi, Thomas Müller (37) oder Son Heung-min (34) hält sich das Interesse an der US-Liga in der Schweiz weiterhin in Grenzen. «Aufgrund der Zeitverschiebung ist es in der Schweiz nicht immer einfach, unsere Spiele live zu verfolgen», zeigt Haile-Selassie dafür Verständnis. Trotzdem sagt er: «Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute zu Hause sehen würden, wie ich mich hier weiterentwickelt habe.»

Gilt das auch für Murat Yakin? Haile-Selassie und der Nati-Trainer haben sich bei einem Spiel in Chicago einmal kurz gesehen. Seither gab es aber keinen weiteren Kontakt. «Mein Ziel ist es, für die Schweiz zu spielen. Ich möchte mir mit meinen Leistungen ein Aufgebot erarbeiten», so Haile-Selassie, dessen Eltern aus Äthiopien stammen. 13 Tore, sechs Vorlagen und die beste Saison seines Lebens dürften durchaus als Bewerbungsschreiben an Yakin verstanden werden.