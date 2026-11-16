Noch ist unklar, wen die Uefa bei den kommenden Fifa-Präsidentschaftswahlen unterstützt. Nun soll sich mit Philippe Diallo ein Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees für eine Kandidatur entschieden haben.

Darum gehts Philippe Diallo soll laut «Guardian» als Uefa-Kandidat gegen Fifa-Präsident Infantino antreten

Der FFF-Präsident und Uefa-Exekutivmann kritisierte Infantinos WM-Teilverkaufspläne im September

Bis Mittwoch müssen Kandidaturen vorliegen, Wenger zog sich zurück, Tashima kandidiert auch

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erhält Gianni Infantino (56) im Rennen um die Fifa-Präsidentschaft bald nochmals namhafte Konkurrenz aus Frankreich? Wie der britische «Guardian» schreibt, soll Philippe Diallo (63) am Dienstag von der Uefa als Kandidat vorgeschlagen werden. Der Jurist präsidiert seit 2023 den französischen Fussballverband FFF und ist Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees.

In diesen Funktionen hat er sich in den letzten Monaten auch als scharfer Kritiker von Infantino hervorgetan. «Die Fifa-Führung entspricht nicht den Standards, für die der Fussball steht», hiess es etwa in einem von Diallo initiierten Statement der FFF im vergangenen September. Auslöser der Kritik waren insbesondere die WM-Teilverkaufspläne des Fifa-Präsidenten.

Schon länger wird darüber spekuliert, wen die Uefa als Gegenkandidat zu Infantino bei der nächsten Präsidentschaftswahl des Weltfussballverbands im kommenden März unterstützt. Mit Ex-Arsenal-Trainer Arsène Wenger (77) hat sich ein aussichtsreicher Anwärter vor wenigen Tagen offenbar zurückgezogen. Denkbar wäre auch eine Unterstützung für Kozo Tashima (68): Der Ehrenpräsident des japanischen Fussballverbands hat seine Kandidatur Anfang November angekündigt.

Aus Uefa-Kreisen hat sich bislang dagegen niemand klar hervorgetan – Diallo dürfte innerhalb des europäischen Verbands kaum angefochten werden. Sicher ist aber auch: Die Zeit drängt. Bis am Mittwoch müssen die Kandidaturen für die Wahl im März eingereicht sein.