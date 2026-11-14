Aufatmen bei Gianni Infantino. Laut der «L'Equipe» wird Arsène Wenger den Walliser im Kampf um das Fifa-Präsidium nicht herausfordern.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Arsène Wenger (77) will offenbar nicht für das Fifa-Präsidium kandidieren. Laut der französischen Zeitung «L'Equipe» verzichtet der langjährige Trainer von Arsenal, den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino (56) herauszufordern.

Der gebürtige Elsässer ist seit 2019 als Direktor für Fussballentwicklung bei der Fifa tätig. Nach dem Bekanntwerden der Pläne Infantinos vom Verkauf von WM-Anteilen an private Investoren im Sommer hatte sich Wenger aber vom Walliser distanziert. Er forderte eine «unabhängige Fifa, die unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dient».

Der Uefa läuft die Zeit davon

Vor allem für die Uefa und ihre Landesverbände ist der Verzicht Wengers ein herber Rückschlag. Ihm wäre zugetraut worden, Infantino ernsthaft herauszufordern, wenn am 18. März 2027 in Marokkos Hauptstadt Rabat der Fifa-Präsident für die nächsten vier Jahre gewählt wird. Wenger gilt als integer und geniesst weltweit einen sehr guten Ruf.

Vier Tage vor Ablauf der Frist, um sich für das Amt zu bewerben, rennt der Uefa damit weiter die Zeit davon. Einziger ernsthafter Herausforderer Infantinos ist Stand jetzt der Japaner Kozo Tashima (68). Auch Ramon Vega (55) hat erneut angekündigt, Infantino herausfordern zu wollen. Ob der Ex-Nati-Spieler aber überhaupt fünf Landesverbände findet, die seine Kandidatur unterstützen, ist mehr als fraglich.