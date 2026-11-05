Der nächste Gegner für Gianni Infantino steigt ins Rennen um die Fifa-Präsidentschaft. Kozo Tashima aus Japan ist der dritte Kandidat.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Kozo Tashima (68) wirft seinen Hut in den Ring für die Fifa-Präsidentschaft. Der ehemalige japanische Verbandspräsident fordert am 18. März den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino (56) heraus. «Ich bin dankbar, diese Ankündigung mit der vollen Unterstützung des japanischen Fussballverbands machen zu können», sagt Tashima.

«Es geht nicht um Sieg oder Niederlage, sondern darum, der Welt deutlich zu vermitteln, welche Ehrlichkeit, Solidität und Integrität der japanische Fussball bis heute aufgebaut hat», heisst es weiter. Er glaube, dass die Fifa genau das jetzt brauche, so Tashima. Sollte der ehemalige japanische Nationalspieler die Wahl gegen Infantino gewinnen, wäre er der erste asiatische Fifa-Präsident.

Neben Tashima steht mit Ramon Vega (55) ein weiterer Schweizer zur Wahl. Der Ex-Profi stellte sich schon bei den beiden letzten Wahlen 2019 und 2022 auf, scheiterte aber jeweils. Die Deadline für Kandidaturen läuft noch bis am 18. November.