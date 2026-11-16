Belgiens Rekordtorschütze beendet internationale Karriere

Romelu Lukaku wird nicht mehr für die belgische Nationalmannschaft auflaufen. Der bullige Stürmer hat seinen Rücktritt von der internationalen Bühne erklärt.

Darum gehts Romelu Lukaku beendet seine Nationalmannschaftskarriere

In 135 Länderspielen schoss der Stürmer 94 Tore

Belgischer Verband würdigt ihn als «enorme Inspirationsquelle» für Kinder

Cédric Heeb Redaktor Sport

Keiner schoss so viele Tore für die belgische Nationalmannschaft wie Romelu Lukaku (33). Nicht mal annähernd: 94 Mal netzte der bullige Stürmer für die Roten Teufel ein, auf Platz zwei folgt Kevin De Bruyne (35) mit 41. Doch jetzt ist Schluss: Lukaku beendet seine Nationalmannschaftskarriere.

Damit geht eine Ära zu Ende, die 2010 begann. «Ich habe in diesen 16 Jahren alles fürs Nationalteam gegeben», schreibt Lukaku auf Instagram. Er habe jede Emotion erlebt und sei dankbar für jeden unvergesslichen Moment. «Ich bin mit meiner Entscheidung, jetzt aufzuhören, im Reinen. Es war unglaublich. Es hat Spass gemacht.»

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«Enorme Inspirationsquelle»

Sein letztes Spiel absolvierte der 33-Jährige Anfang Oktober gegen Frankreich, am Sonntag beim 4:1 gegen Italien kam Lukaku nicht mehr zum Einsatz. Er war fixer Bestandteil der «Goldenen Generation», die unter anderem an der WM 2018 den dritten Platz holte. 2010 debütierte Lukaku als 16-Jähriger und nahm in der Folge an vier Welt- und drei Europameisterschaften teil.

Der belgische Fussballverband bedankt sich beim aktuellen Fenerbahce-Stürmer und würdigt dessen Leistungen: «Romelu Lukaku war weit mehr als nur ein Torschütze. Durch seine Persönlichkeit, seine Führungsqualitäten, sein Engagement und seine starke Verbundenheit mit der Nationalmannschaft hat er sich einen besonderen Platz in der Geschichte der belgischen ‹Roten Teufel› gesichert.» Er sei deshalb eine «enorme Inspirationsquelle für unzählige junge Fussballer und Kinder», die von einer grossen Karriere träumen.