Ex-FCL-Coach Mario Frick geht nach Aberdeen. Es ist sein erstes Engagement seit seinem Abgang aus Luzern.

Ex-FCL-Trainer Frick hat einen neuen Klub gefunden

Ex-FCL-Trainer Frick hat einen neuen Klub gefunden

Carlo Steiner Redaktor Sport

Knapp fünf Monate nach seinem freiwilligen Abgang nach knapp fünf Jahren beim FC Luzern hat Mario Frick (52) einen neuen Job angenommen. Der Liechtensteiner heuert beim schottischen Traditionsklub Aberdeen an.

Frick übernimmt vom Nordiren Stephen Robinson, der vor sechs Tagen entlassen wurde. Aberdeen liegt nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur elf Punkten aus zwölf Spielen auf Platz elf von zwölf Teams der schottischen Premiership.

«Diese Ernennung ist das Ergebnis eines gründlichen und umfassenden Rekrutierungsprozesses, den Lutz Pfannenstiel (53) und ich im Auftrag des Vorstands durchgeführt haben und in dessen Verlauf wir mit einer Reihe hochqualifizierter Kandidaten gesprochen haben», lässt sich Geschäftsführer Adrian Bevington (55) in einer Medienmitteilung zitieren.

Der deutsche Sportchef Pfannenstiel ist in der Schweiz unter anderem für seine Expertentätigkeit bei SRF während EM- und WM-Endrunden bekannt.

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