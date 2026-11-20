Aurélien Tchouaméni (26) soll Real Madrid noch lange erhalten bleiben: Der französische Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Königlichen einen neuen Vertrag bis 2032. Dies schreibt der Klub am Donnerstag in einer Mitteilung.
Tchouaméni, der 2022 von Monaco nach Madrid wechselte, spielt aktuell seine fünfte Saison im Santiago Bernabéu. In dieser Zeit bestritt er 205 Spiele und gewann acht Titel, darunter eine Champions League, zwei Klub-Weltmeisterschaften und eine spanische Meisterschaft. Als französischer Nationalspieler feierte er 2021 zudem den Gewinn der Nations League und erreichte 2022 den WM-Final.
Den Start in die laufende Saison hat Tchouaméni wegen einer Verletzung aber noch verpasst – erst Anfang September konnte er sein erstes Saisonspiel bestreiten. Seither ist er in der spanischen Liga aber in sieben von acht Real-Spielen von Beginn weg aufgelaufen.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
12
35
33
2
Real Madrid
12
21
30
3
Atletico Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompie
12
5
26
5
Real Sociedad
12
1
22
6
Sevilla FC
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
12
2
15
9
RC Deportivo La Coruna
12
1
15
10
Racing Santander
12
-13
14
11
RC Celta de Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
RCD Espanyol Barcelona
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
12
-5
11
18
Elche CF
12
-6
10
19
Valencia CF
12
-12
9
20
FC Malaga
12
-14
5