Real Madrid bindet Aurélien Tchouaméni bis 2032 an sich: Der Franzose unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen neuen Vertrag.

Blick Sportdesk

Aurélien Tchouaméni (26) soll Real Madrid noch lange erhalten bleiben: Der französische Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Königlichen einen neuen Vertrag bis 2032. Dies schreibt der Klub am Donnerstag in einer Mitteilung.

Tchouaméni, der 2022 von Monaco nach Madrid wechselte, spielt aktuell seine fünfte Saison im Santiago Bernabéu. In dieser Zeit bestritt er 205 Spiele und gewann acht Titel, darunter eine Champions League, zwei Klub-Weltmeisterschaften und eine spanische Meisterschaft. Als französischer Nationalspieler feierte er 2021 zudem den Gewinn der Nations League und erreichte 2022 den WM-Final.

Den Start in die laufende Saison hat Tchouaméni wegen einer Verletzung aber noch verpasst – erst Anfang September konnte er sein erstes Saisonspiel bestreiten. Seither ist er in der spanischen Liga aber in sieben von acht Real-Spielen von Beginn weg aufgelaufen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.