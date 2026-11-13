Darum gehts
- Michael Carrick richtet emotionale Worte an die ManUtd-Fans nach seiner Entlassung
- Sein grosser Dank gilt den Fans, die ihn trotz schwieriger Phase immer unterstützt haben
- Carrick war während knapp 10 Monaten Trainer, als Spieler absolvierte er über 450 Partien
Knapp 10 Monate dauerte die Amtszeit von Michael Carrick als Trainer bei Manchester United. Während der ersten vier Monate war der 45-Jährige interimistisch tätig, weil er aber den Klub in die Champions League führte, bot man ihm dann den fixen Job an. Am Donnerstag musste er den Posten nach einem miserablen Saisonstart wieder räumen – Platz 18 in der Premier League ist das Sinnbild davon.
«Ich hatte das unglaubliche Privileg, Manchester United zu führen – den Fussballklub, den ich liebe», schreibt der frühere Mittelfeldstar, der 464 Pflichtspiele für die Red Devils absolviert hat, auf Instagram am Tag nach seiner Entlassung. «Es gibt ganz wenige, die das erleben und fühlen dürfen, und dafür bin ich unheimlich dankbar.»
Eine Mannschaft wie jene von Manchester United zu leiten, komme mit riesiger Verantwortung einher, vor allem angesichts der Tradition, der Werte und der Kultur des Vereins, die in der langen Klubgeschichte etabliert worden sind: «Der Klub ist einzigartig, mit einer Bedeutung und Geschichte, die nicht ignoriert werden kann.»
Spezieller Dank geht an die Fans
Er dankt seinem Trainerteam, den Spielern und vor allem den Fans: «Wir hatten tolle Momente in diesem Jahr. Und das Beste an meinem Job war, euch zu sehen, wie ihr euch in den Emotionen verlieren konntet und es kaum erwarten konntet, wieder ins Stadion zu kommen.»
Die ManUtd-Anhänger haben Carrick bis zum Ende und trotz der schlechten Resultate die Stange gehalten. Dafür zeigt er sich zusätzlich dankbar: «Ihr habt mir nichts als Liebe und Unterstützung gegeben in Zeiten, in denen es das Einfachste wäre, sich abzuwenden.» Das bedeute ihm «mehr als ein Sieg» und sei der Grund, «warum ich mich vor vielen Jahren in den Klub verliebt habe».
Diesem widmet Carrick das Ende seiner emotionalen Botschaft, denn er wünscht Manchester United nichts als Erfolg: «Der Verein war ein solch grosser Teil meines Lebens und das wird sich nicht ändern. Ich werde immer stolz darauf sein, meinen Beitrag geleistet zu haben. Ab jetzt werde ich euch von draussen anfeuern.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
10
-14
7