Am Tag nach seiner Entlassung wendet sich Ex-ManUtd-Trainer Michael Carrick an die Fans. Mit warmen Worten bedankt er sich für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten.

Darum gehts Michael Carrick richtet emotionale Worte an die ManUtd-Fans nach seiner Entlassung

Sein grosser Dank gilt den Fans, die ihn trotz schwieriger Phase immer unterstützt haben

Carrick war während knapp 10 Monaten Trainer, als Spieler absolvierte er über 450 Partien

Cédric Heeb Redaktor Sport

Knapp 10 Monate dauerte die Amtszeit von Michael Carrick als Trainer bei Manchester United. Während der ersten vier Monate war der 45-Jährige interimistisch tätig, weil er aber den Klub in die Champions League führte, bot man ihm dann den fixen Job an. Am Donnerstag musste er den Posten nach einem miserablen Saisonstart wieder räumen – Platz 18 in der Premier League ist das Sinnbild davon.

«Ich hatte das unglaubliche Privileg, Manchester United zu führen – den Fussballklub, den ich liebe», schreibt der frühere Mittelfeldstar, der 464 Pflichtspiele für die Red Devils absolviert hat, auf Instagram am Tag nach seiner Entlassung. «Es gibt ganz wenige, die das erleben und fühlen dürfen, und dafür bin ich unheimlich dankbar.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Mannschaft wie jene von Manchester United zu leiten, komme mit riesiger Verantwortung einher, vor allem angesichts der Tradition, der Werte und der Kultur des Vereins, die in der langen Klubgeschichte etabliert worden sind: «Der Klub ist einzigartig, mit einer Bedeutung und Geschichte, die nicht ignoriert werden kann.»

Spezieller Dank geht an die Fans

Er dankt seinem Trainerteam, den Spielern und vor allem den Fans: «Wir hatten tolle Momente in diesem Jahr. Und das Beste an meinem Job war, euch zu sehen, wie ihr euch in den Emotionen verlieren konntet und es kaum erwarten konntet, wieder ins Stadion zu kommen.»

Die ManUtd-Anhänger haben Carrick bis zum Ende und trotz der schlechten Resultate die Stange gehalten. Dafür zeigt er sich zusätzlich dankbar: «Ihr habt mir nichts als Liebe und Unterstützung gegeben in Zeiten, in denen es das Einfachste wäre, sich abzuwenden.» Das bedeute ihm «mehr als ein Sieg» und sei der Grund, «warum ich mich vor vielen Jahren in den Klub verliebt habe».

Diesem widmet Carrick das Ende seiner emotionalen Botschaft, denn er wünscht Manchester United nichts als Erfolg: «Der Verein war ein solch grosser Teil meines Lebens und das wird sich nicht ändern. Ich werde immer stolz darauf sein, meinen Beitrag geleistet zu haben. Ab jetzt werde ich euch von draussen anfeuern.»