DE
FR
Abonnieren

«Ihr habt mir Liebe gegeben»
Emotionale Worte von Ex-ManUtd-Coach Carrick nach Entlassung

Am Tag nach seiner Entlassung wendet sich Ex-ManUtd-Trainer Michael Carrick an die Fans. Mit warmen Worten bedankt er sich für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Musste sich von seinem Trainerjob bei Manchester United verabschieden: Michael Carrick.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Michael Carrick richtet emotionale Worte an die ManUtd-Fans nach seiner Entlassung
  • Sein grosser Dank gilt den Fans, die ihn trotz schwieriger Phase immer unterstützt haben
  • Carrick war während knapp 10 Monaten Trainer, als Spieler absolvierte er über 450 Partien
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Knapp 10 Monate dauerte die Amtszeit von Michael Carrick als Trainer bei Manchester United. Während der ersten vier Monate war der 45-Jährige interimistisch tätig, weil er aber den Klub in die Champions League führte, bot man ihm dann den fixen Job an. Am Donnerstag musste er den Posten nach einem miserablen Saisonstart wieder räumen – Platz 18 in der Premier League ist das Sinnbild davon.

«Ich hatte das unglaubliche Privileg, Manchester United zu führen – den Fussballklub, den ich liebe», schreibt der frühere Mittelfeldstar, der 464 Pflichtspiele für die Red Devils absolviert hat, auf Instagram am Tag nach seiner Entlassung. «Es gibt ganz wenige, die das erleben und fühlen dürfen, und dafür bin ich unheimlich dankbar.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Eine Mannschaft wie jene von Manchester United zu leiten, komme mit riesiger Verantwortung einher, vor allem angesichts der Tradition, der Werte und der Kultur des Vereins, die in der langen Klubgeschichte etabliert worden sind: «Der Klub ist einzigartig, mit einer Bedeutung und Geschichte, die nicht ignoriert werden kann.»

Spezieller Dank geht an die Fans

Er dankt seinem Trainerteam, den Spielern und vor allem den Fans: «Wir hatten tolle Momente in diesem Jahr. Und das Beste an meinem Job war, euch zu sehen, wie ihr euch in den Emotionen verlieren konntet und es kaum erwarten konntet, wieder ins Stadion zu kommen.»

Mehr zum Thema
Bruno Fernandes' Vertrag bei ManUnited läuft aus.
Ziehen Red Devils Klausel?
ManUnited-Captain Fernandes lehnt weiteres Vertragsangebot ab
Der neue Manchester-United-Coach: Mauricio Pochettino.
Carrick-Nachfolger gefunden
ManUnited kauft US-Trainer Pochettino aus dem Vertrag

Die ManUtd-Anhänger haben Carrick bis zum Ende und trotz der schlechten Resultate die Stange gehalten. Dafür zeigt er sich zusätzlich dankbar: «Ihr habt mir nichts als Liebe und Unterstützung gegeben in Zeiten, in denen es das Einfachste wäre, sich abzuwenden.» Das bedeute ihm «mehr als ein Sieg» und sei der Grund, «warum ich mich vor vielen Jahren in den Klub verliebt habe».

Diesem widmet Carrick das Ende seiner emotionalen Botschaft, denn er wünscht Manchester United nichts als Erfolg: «Der Verein war ein solch grosser Teil meines Lebens und das wird sich nicht ändern. Ich werde immer stolz darauf sein, meinen Beitrag geleistet zu haben. Ab jetzt werde ich euch von draussen anfeuern.»

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
21133661 entity_logo_manchester_united
Manchester United
PremiereLeague.png
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21133661 entity_logo_manchester_united
        Manchester United
        PremiereLeague.png
        Premier League