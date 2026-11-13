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Carrick-Nachfolger gefunden
ManUnited kauft US-Trainer Pochettino aus dem Vertrag

Mauricio Pochettino verlässt die US-amerikanische Nationalmannschaft und heuert bei Manchester United an.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Der neue Manchester-United-Coach: Mauricio Pochettino.
Foto: AP Photo/Mike Stewart
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Gerüchte, die schon vor der Entlassung seines Vorgängers Michael Carrick (45) die Runde machten, haben sich bestätigt. Der neue Trainer von Manchester United heisst Mauricio Pochettino (54), wie der Verein am Freitagmittag bestätigt.

Der Argentinier trainierte bereits von 2013 bis 2014 das erste Mal in der Premier League. Nach einer Saison bei Southampton zog es ihn für gut fünf Jahre zu Tottenham. Nach Stationen bei PSG, wo er französischer Meister (2022) und Pokalsieger (2021) wurde, und Chelsea übernahm er im September 2024 die Nationalmannschaft der USA, mit der er an der Heim-WM im vergangenen Sommer den Achtelfinal erreichte.

Bei den Red Devils, die nach dem 4:4 gegen Johan Manzambis Aston Villa am Wochenende auf die Abstiegsränge abgerutscht sind, hat Pochettino Medienberichten zufolge einen Zweieinhalbjahresvertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Um ihn aus seinem Vertrag bei U.S. Soccer herauszukaufen, musste der englische Rekordmeister eine Ausstiegsklausel von rund 7,7 Millionen Franken ziehen.

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Pochettino ist bereits der zwölfte United-Coach (inklusive Interimstrainer) seit dem Abgang von Sir Alex Ferguson (84), der das Team davor während fast 27 Jahren betreute, im Sommer 2013.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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Manchester United
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USA
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