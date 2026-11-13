Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Gerüchte, die schon vor der Entlassung seines Vorgängers Michael Carrick (45) die Runde machten, haben sich bestätigt. Der neue Trainer von Manchester United heisst Mauricio Pochettino (54), wie der Verein am Freitagmittag bestätigt.

Der Argentinier trainierte bereits von 2013 bis 2014 das erste Mal in der Premier League. Nach einer Saison bei Southampton zog es ihn für gut fünf Jahre zu Tottenham. Nach Stationen bei PSG, wo er französischer Meister (2022) und Pokalsieger (2021) wurde, und Chelsea übernahm er im September 2024 die Nationalmannschaft der USA, mit der er an der Heim-WM im vergangenen Sommer den Achtelfinal erreichte.

Bei den Red Devils, die nach dem 4:4 gegen Johan Manzambis Aston Villa am Wochenende auf die Abstiegsränge abgerutscht sind, hat Pochettino Medienberichten zufolge einen Zweieinhalbjahresvertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Um ihn aus seinem Vertrag bei U.S. Soccer herauszukaufen, musste der englische Rekordmeister eine Ausstiegsklausel von rund 7,7 Millionen Franken ziehen.

Pochettino ist bereits der zwölfte United-Coach (inklusive Interimstrainer) seit dem Abgang von Sir Alex Ferguson (84), der das Team davor während fast 27 Jahren betreute, im Sommer 2013.