Macron will Trainer-Legende zum Fifa-Präsidenten machen

Arsène Wenger könnte bei der Wahl zum Fifa-Präsidenten kandidieren. Er erhält prominente Unterstützung aus der Politik.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Im kommenden Jahr steht die Wahl zum Fifa-Präsidenten an. Gianni Infantino (56) tritt zur Wiederwahl an. Der umstrittene Schweizer erhält jetzt aber prominente Konkurrenz.

Wie der englische «Telegraph» berichtet, hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (48) Trainer-Legende Arsène Wenger (77) seine Unterstützung für eine Kandidatur zugesprochen.

Demnach soll Macron auf seinen Landsmann zugegangen sein, um ihn davon zu überzeugen, zu kandidieren. Er habe angeboten, auch bei anderen Staats- und Regierungschefs für Unterstützung für die Kandidatur zu werben. Ob Wenger wirklich zur Wahl antreten wird, ist noch nicht bekannt. Die Frist, um seine Kandidatur einzugeben, ist am 18. November. Der Entscheid soll diese Woche noch fallen.

Seit 2019 bei der Fifa

Wenger trainierte über 20 Jahre lang Arsenal, ehe er sich 2018 zurückzog und bei der Fifa als Direktor einstieg. Infantino selbst holte ihn 2019 zum Weltfussballverband. Den höchst umstrittenen Investorenplan des Fifa-Präsidenten kritisierte Wenger im Sommer öffentlich scharf.

In seiner Zeit bei der Fifa war Wenger ein Zugpferd des Projekts, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Er präsentierte damals Pläne, bei denen die EM in den ungeraden Jahren stattfinden sollte. Der Plan scheiterte 2021 aber am Widerspruch der Uefa, der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro, dem europäischen Ligenverband und den europäischen Klubs, die alle auf eine Überlastung des Kalenders hinwiesen.

Vertrag läuft aus

Am Ende entschied man sich für eine vergrösserte Klub-WM. Auch daran war Wenger beteiligt. Ausserdem befürwortete er Infantinos Entscheid, die WM auf 48 Teams auszuweiten.

Jetzt könnte er also gegen seinen Chef antreten. Wengers Vertrag bei der Fifa läuft Ende Jahr aus. Ob er bei einer Kandidatur verlängert werden würde, ist fraglich. Die Wahl des Präsidenten findet im März 2027 statt.