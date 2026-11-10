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Er wäre der Favorit der Uefa
Fordert eine Trainer-Legende Fifa-Boss Infantino heraus?

Fifa-Boss Gianni Infantino könnte einen weiteren Gegner für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erhalten. Arsène Wenger soll eine Kandidatur prüfen und noch in dieser Woche einen Entscheid fällen.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Arsène Wenger prüft derzeit, ob er für das Amt des Fifa-Präsidenten kandidieren soll.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Trainer-Legende Arsène Wenger zieht eine Kandidatur für das Fifa-Präsidium in Erwägung
  • Langjähriger Arsenal-Coach arbeitet seit 2019 für den Weltfussballverband
  • Der Entscheid über seine Kandidatur soll noch in dieser Woche fallen
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Cédric HeebRedaktor Sport

Bleibt Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) an der Fussballmacht? Bis am 18. November haben Interessierte noch Zeit, ihre Kandidatur für die Wahl am 18. März 2027 einzureichen. Bislang haben sich der Schweizer Ramon Vega (55) und der japanische Verbandsboss Kozo Tashima (68) ins Rennen gebracht.

Wie die «New York Times» berichtet, soll nun auch Ex-Arsenal-Trainer Arsène Wenger (77) in dieser Woche den Entscheid fällen, ob er gegen den Walliser bei der Wahl ums höchste Amt im Weltfussball antreten möchte oder nicht. Vor allem von Seiten der Uefa habe der Franzose viel Zuspruch, so die Zeitung.

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Wengers Fifa-Vertrag läuft aus

Seit November 2019 arbeitet Wenger für die Fifa als Direktor Entwicklung, es wäre also ein Infantino-Konkurrent aus den eigenen Reihen. Zuvor war er während fast 32 Jahren und über 1200 Spielen Coach bei den Gunners. Nicht nur deshalb gelte der 77-Jährige als eine der respektiertesten Personen im Fussball, wodurch er zu einem «ernsthaften Rivalen» für Infantino werden würde, so die «New York Times».

Wengers aktueller Vertrag bei der Fifa läuft Ende Jahr aus, der Weltfussballverband will aber die Zusammenarbeit mit ihm verlängern. Sollte er sich aber dazu entscheiden, für das Präsidium zu kandidieren, dürfte eine Vertragsverlängerung kompliziert werden.

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