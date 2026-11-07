Der Machtkampf um den Fifa-Thron ist wohl gelaufen. Gianni Infantino sichert sich die 25 Stimmen aus der Karibik. Der Widerstand gegen den Fifa-Boss bröckelt.

Joël Hahn Redaktor Sport

Der Weg zur vierten Amtszeit scheint für Gianni Infantino (56) endgültig geebnet. Im Machtkampf um den Fifa-Thron hat der Walliser einen weiteren, womöglich entscheidenden Sieg errungen. Der Karibikverband (CFU) sichert dem umstrittenen Präsidenten für die Wahl im März 2027 in Rabat (Mar) geschlossen die Unterstützung zu. 25 wertvolle Stimmen wandern somit aufs Konto des Schweizers.

Karibik stellt sich gegen eigenen Verband

Besonders brisant: Die Karibik-Staaten stellen sich damit offen gegen ihren eigenen Kontinentalverband Concacaf (Nord- und Zentralamerika), der sich eigentlich mit der Uefa zur Anti-Infantino-Opposition zusammengeschlossen hatte.

Der Grund für den karibischen Kuschelkurs? Geld. Die CFU macht kein Geheimnis daraus, dass Fifa-Finanzspritzen und Entwicklungsprogramme ausschlaggebend waren. Infantino reiste zuletzt höchstpersönlich durch die Region und warb um Stimmen. Für viele kleine Verbände seien diese Gelder überlebenswichtig, teilte die CFU mit.

Der Widerstand bröckelt massiv

Für die Infantino-Gegner wird die Luft immer dünner. Zuvor hatte bereits Asiens Kontinentalverband (AFC) eine Kehrtwende hingelegt und Infantino die «uneingeschränkte Unterstützung» zugesichert. Da auch Afrika, Südamerika und weite Teile Ozeaniens ohnehin treu zum Amtsinhaber stehen, scheint die Wiederwahl nur noch reine Formsache zu sein.

Tickende Uhr für die Uefa

Bis zum 18. November müssen mögliche Herausforderer ihre Kandidatur offiziell hinterlegen. Bisher wagen sich nur Aussenseiter aus der Deckung: Der Japaner Kozo Tashima (68) und Ex-Nati-Spieler Ramon Vega (55) haben Ambitionen angemeldet – Experten geben beiden jedoch keine reellen Chancen.