Harry Kane wurde nur wenige Stunden nach dem Spiel gegen Köln operiert. Der Bayern-Star hatte sich das Syndesmoseband am linken Sprunggelenk gerissen.

Darum gehts Harry Kane meldet sich nach Verletzung zu Wort

Bayerns Star-Stürmer wurde noch in der Nacht operiert

Kane will besser zurückkehren und in der entscheidenden Phase der Saison voll angreifen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schon kurz nach dem Spiel am Freitag gegen Köln (1:1) bestätigten die Bayern, dass ihr Star-Stürmer Harry Kane (33) sich einen Syndesmoseriss am linken Sprunggelenk zugezogen hat. Am Samstagmorgen teilt der Klub mit, dass der Ballon-d'Or-Sieger noch in der Nacht erfolgreich operiert wurde.

Der Engländer werde nun das Rehaprogramm beginnen, so die Münchner. Die Ausfallzeit soll gemäss «Bild» rund drei bis vier Monate betragen. Kurz vor Samstagmittag meldet sich Kane auf seinen Social-Media-Kanälen persönlich zu Wort: «Die Höhen und Tiefen des Lebens.»

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Natürlich sei er enttäuscht, diese Verletzung erlitten zu haben, aber wie immer sei es «eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern». In der entscheidenden Phase der Saison wolle er dann voll durchstarten. Er erinnert sich an einen Satz, den ihm offenbar der ehemalige NFL-Star und dreifache Super-Bowl-Champion Julian Edelman einst gesagt hat: «Harte Zeiten bleiben nicht, harte Menschen schon.»

Kane hatte sich verletzt, als ihm der Schweizer Joël Schmied mit einer Grätsche den Ball regelkonform weggespielt hatte.