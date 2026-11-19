Die «Bild» hat ihre Schätzungen der Löhne der Bayern-Stars veröffentlicht. Harry Kane ist durch seinen neuen Vertrag zum Topverdiener aufgestiegen.

Darum gehts Harry Kane ist laut «Sport Bild» mit geschätzten 29 Millionen Euro pro Jahr Bayerns Topverdiener

Jamal Musiala soll jährlich über 25 Millionen Euro verdienen und lag zuvor mit Kane an der Spitze

Für unter anderem Musiala und Alphonso Davies soll Bayern zusätzliche Versicherungen für Verletzungen haben

Carlo Steiner Redaktor Sport

Was verdienen die Fussballer des FC Bayern? Genau beziffern lässt sich das nicht, da die Gehälter in der Bundesliga, wie in den allermeisten Profiligen, nicht öffentlich gemacht werden müssen.

Die «Sport Bild» hat nach der Vertragsverlängerung von Harry Kane (33) aber die Löhne anhand ihrer Informationen geschätzt und eine Rangliste erstellt. Der Engländer ist mit seinem neuen Arbeitspapier zum Topverdiener aufgestiegen.

Rund 29 Millionen Euro (26,86 Millionen Franken) soll er jährlich verdienen. Davor stand er zusammen mit Jamal Musiala (23), der über 25 Millionen Euro (23,16 Millionen Franken) verdienen soll, an der Spitze.

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Versicherungen für den Verletzungsfall

Neben den Zahlen gibt die deutsche Zeitung Einblick in die Versicherungssituation bei Verletzungen. Im Falle von einigen Spielern, zu denen auch Musiala gehöre, habe der Rekordmeister eine Versicherung abgeschlossen, die über die gesetzliche Krankenkasse hinausgeht. Im Krankheitsfall ist der Klub, wie jeder andere Arbeitgeber in Deutschland, verpflichtet, das Gehalt sechs Wochen weiterzuzahlen. Ab der siebten Woche zahlt die Krankenkasse, wobei diese maximal 5812,50 Euro brutto im Monat übernimmt.

Das reicht bei den Summen der Fussballstars selbstredend nirgendwo hin. Bei Musiala, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung acht Wochen ausfiel, soll diese Versicherung nach sechs Wochen für die Gehaltszahlung einspringen. Auch für Linksverteidiger Alphonso Davies (26), der sich bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hat, soll der Verein eine Versicherung abgeschlossen haben.

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