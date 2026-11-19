Vincent Kompany ist zurück bei den Bayern. Und spricht erstmals über seinen Zusammenbruch und wie er die letzten Wochen erlebt hat.

Darum gehts Vincent Kompany steht vier Wochen nach seinem Zusammenbruch vor Comeback als Bayern-Coach

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Köln spricht er erstmals über die letzten Wochen

Kompany gibt zu, nicht auf seinen Körper gehört zu haben und bezeichnet das Ganze als Schock

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende Oktober ist Vincent Kompany (40) nach einer Trainingseinheit zusammengebrochen und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Dort wurde der Bayern-Coach wegen einer Hirnhautreizung während mehrerer Tage behandelt. Und wegen der linken Schulter, die er sich beim Aufprall ausgekugelt hat, operiert.

Vier Wochen nach dem Zusammenbruch steht Kompany vor dem Comeback. Am Freitagabend (20.30 Uhr) wird er beim Heimspiel gegen Köln wieder an der Seitenlinie die Fäden führen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie hat er erstmals über die letzten Wochen gesprochen.

«Ich kann das nicht kleinreden», meint Kompany. «Das war ein Schock.» Er sei einfach krank gewesen, so wie das vielen anderen zu dieser Jahreszeit auch passiert. Nur habe er nicht auf seinen Körper gehört und alles, was danach kam, sei die Konsequenz davon gewesen. «Ich habe einfach weitergemacht, obwohl ich in diesem Moment etwas Ruhe gebraucht hätte. Aber dann war es zu spät.»

Sein Körper hat Stopp geschrien und ihn zur Pause gezwungen. «Jetzt fühle ich mich wieder gut», sagt Kompany. «Ich bin sehr gesund, habe genug Tests gemacht.» Zum Glück habe das Ganze keine weiteren Konsequenzen.

«Für mich war das jetzt ein Luxus»

Nach seinem Zusammenbruch habe er sehr viel Unterstützung bekommen. «Mehr Leute haben Kontakt zu mir aufgenommen, als wenn ich Titel gewonnen habe», meint er mit einem Augenzwinkern. Die Zwangspause hat er genutzt, um sich Gedanken über die Organisation zu machen. «Man hat nie die Chance, als Trainer einen Restart in seiner Vereinskarriere zu machen», sagt er. «Für mich war das jetzt ein Luxus. Es war nicht alles negativ.»

Nun hat Kompany vor allem einen Wunsch: «Ich möchte, dass alles ganz schnell wieder normal ist.» Mit der PK hat er den ersten Schritt dazu gemacht.