Bayern-Coach Kompany ins Spital eingeliefert

Vincent Kompany musste ins Spital gefahren werden. Der Bayern-Coach, der letzte Woche bereits an einer Virusinfektion litt, soll nach dem Training zusammengebrochen sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Notarzteinsatz beim FC Bayern München. Laut «Bild»-Informationen wurde Trainer Vincent Kompany (40) am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert.

Die «Bild» berichtet, dass ein Helikopter auf dem Trainingsgelände gelandet ist. Laut Sky wurde der Coach aber mit einem Krankenwagen ins Spital gefahren, nachdem er nach einer Trainingseinheit angeblich zusammengebrochen war.

Der Coach war letzte Woche an einem Virus erkrankt. Beim 6:1-Erfolg gegen Leipzig am Samstag soll der Belgier zwar die Ansprache gehalten haben, sich jedoch in der Pause und nach dem Spiel in der Trainerkabine kurz auf dem Sofa zur Ruhe gelegt haben. Die Interviews überliess er den Sportchefs. Am Montag fehlte er beim Training, weil er von Teamarzt Roland Schmidt ausführlich untersucht worden sein soll.

Nachdem er auch das Abschlusstraining und die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen Arsenal (2:2) verpasst hatte, kehrte er am Mittwochabend auf die Trainerbank zurück. «Das Wichtigste, wozu wir ihn gerade ermutigen, ist, sich auszuruhen und sich die Zeit zu nehmen, die er braucht – wie lange das auch dauern mag», erklärte sein Co-Trainer Aaron Danks, der ihn vertrat.

Nach dem Arsenal-Spiel gab Kompany selbst Auskunft: «Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: ‹Jetzt hör mal auf!›»

0:31 «Hör mal auf Junge»: Hier spricht Kompany über seinen Virus