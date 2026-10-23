West-Ham-Profi Edson Alvarez soll mit gefälschten Impf-Zertifikaten Geld gemacht haben. Das behauptet ein Filmemacher in einer mexikanischen Zeitschrift.

Darum gehts Filmemacher Ordonez wirft Edson Alvarez in Mexiko Handel mit gefälschten Covid-Zertifikaten vor

Auf Plattform Resistencia sollen mit Ex-Schwiegervater und Ärztin Zertifikate verkauft worden sein

Eine bestätigte Untersuchung ist nicht bekannt, Alvarez hat sich zu den Vorwürfen nicht geäussert

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die Schlagzeile um Granit Xhaka (34) und den Erwerb eines gefälschten Covid-Zertifikats ging um die Welt. Der Nati-Captain gab vor rund einem Monat zu, dass sein Zertifikat nicht gekauft war. Vor zwei Wochen wurde er zu 50 Tagessätzen à 3000 Franken verurteilt.

Nun gerät der nächste Fussball-Profi ins Kreuzfeuer im Bezug auf Covid-Zertifikate. Allerdings geht es nicht um den Erwerb, sondern um den Verkauf einer angeblichen Impfbescheinigung. Der West-Ham-Mittelfeldspieler Edson Alvarez (28) soll während der Corona-Pandemie in den Handel mit gefälschten Impfzertifikaten verwickelt gewesen sein und ordentlich Geld gemacht haben. Das behauptet der mexikanische Filmemacher Juan Jose Lopez Ordonez gegenüber der Zeitschrift «TVNotas».

Alvarez soll das Geschäft mit seinem früheren Schwiegervater und einer Ärztin betrieben haben. Über die Plattform «Resistencia» sollen Zertifikate mit Unterschriften, Stempeln und QR-Codes ausgestellt worden sein, ohne dass die Käufer geimpft wurden. So hätten sie trotz Corona-Beschränkungen herumreisen können.

Falsches Spiel mit Corona-Zertifikaten

Laut Ordonez sollen auch mexikanische Promis solche Dokumente gekauft haben, darunter das Model Montserrat Oliver, die Schauspielerin Yolanda Andrade sowie Musiker Jay de la Cueva und Schauspieler Alfredo Adame. Eine offiziell bestätigte Untersuchung ist nicht bekannt oder bewiesen. Alvarez selbst hat sich noch nicht dazu geäussert.

Ordonez erhob schon vor ein paar Wochen heftige Vorwürfe gegen den Fussballer. Er behauptete, 2024 in Mexiko-Stadt von der Familie von Alvarez' ehemaligem Schwiegervater mit vorgehaltener Waffe entführt worden zu sein. Alvarez soll davon gewusst haben, laut Ordonez aber nicht direkt beteiligt gewesen sein. Zudem soll der West-Ham-Star Geld für einen Dokumentarfilm schulden. Alvarez wies die Entführungsvorwürfe damals zurück.