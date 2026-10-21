Traurige Nachricht aus München: Berthold Kimmich (†57), der Vater von Bayern-Star Joshua Kimmich, ist überraschend an einem Herzinfarkt verstorben, berichtet die «Bild». Sein Sohn wird am Mittwoch nicht gegen Arsenal auflaufen.
Der Captain der deutschen Nationalmannschaft war mit seinem Vater eng verbunden. Berthold war bei Joshuas erstem Klub VfB Bösingen im Juniorenbereich aktiv und förderte seinen Sohn von klein auf.
Berthold Kimmich hinterlässt seine Ehefrau Anja, seine Tochter Deborah, Sohn Joshua und vier Enkelkinder.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0