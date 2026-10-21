Joshua Kimmich wird den Champions-League-Kracher gegen Arsenal am Mittwoch verpassen. Der Bayern-Star hat seinen Vater verloren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Traurige Nachricht aus München: Berthold Kimmich (†57), der Vater von Bayern-Star Joshua Kimmich, ist überraschend an einem Herzinfarkt verstorben, berichtet die «Bild». Sein Sohn wird am Mittwoch nicht gegen Arsenal auflaufen.

Der Captain der deutschen Nationalmannschaft war mit seinem Vater eng verbunden. Berthold war bei Joshuas erstem Klub VfB Bösingen im Juniorenbereich aktiv und förderte seinen Sohn von klein auf.

Berthold Kimmich hinterlässt seine Ehefrau Anja, seine Tochter Deborah, Sohn Joshua und vier Enkelkinder.

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