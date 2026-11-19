Am Freitag wird beim FC Bayern München aller Voraussicht nach wieder Vincent Kompany an der Seitenlinie stehen. Der Belgier fehlte zuletzt nach einem Zusammenbruch im Training.

Darum gehts Gut drei Wochen nach Zusammenbruch steht Vincent Kompany vor Rückkehr

Bayern-Coach leitete Anfang Woche erstmals wieder eine Trainingseinheit

Kompany fiel wegen einer Meningitis für längere Zeit aus

Blick Sportdesk

Vincent Kompany (40) kehrt nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wohl auf die Trainerbank des FC Bayern München zurück und dürfte am Freitagabend beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder an der Seitenlinie stehen. Der Verein hat Kompanys Teilnahme an der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigt.

Am 23. Oktober erlitt Kompany einen gesundheitlichen Zwischenfall im Trainingszentrum der Münchner. Während einer Einheit der U23 brach er plötzlich zusammen. Ein Notarzt musste per Helikopter eingeflogen werden, und Kompany wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.

Spieler durften mit Kompany nicht über Fussball reden

Dort diagnostizierten die Ärzte eine Meningitis (Hirnhautentzündung) sowie eine Schulterluxation, die durch den Sturz verursacht wurde und operiert werden musste. Nach sechs Tagen im Spital wurde Kompany entlassen, allerdings mit strengen Anweisungen: Medikamente einnehmen und absolute Ruhe. Auch das Trainerteam und die Spieler wurden aufgefordert, jegliche Gespräche über Fussball mit ihrem Cheftrainer zu unterlassen, um seine Genesung zu unterstützen.

Erst am vergangenen Montag kehrte Kompany zurück, um sein erstes Training nach drei Wochen zu leiten. Trotz eines technischen Problems in den Einrichtungen des FC Bayern – ein defektes System von Vorhängen und Jalousien, das die Privatsphäre der Trainingseinheiten schützen soll – konnte ein Teil des Platzes für das Training abgeschirmt werden.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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