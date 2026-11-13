Manuel Neuer hat sich offenbar von seiner Ehefrau Anika getrennt. Erst im Sommer ist das zweite gemeinsame Kind zur Welt gekommen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Manuel Neuers (40) Liebe zu seiner Ehefrau Anika (26) ist offenbar erloschen: Wie die deutsche «Bild» berichtet, soll sich der Bayern-Keeper von der deutschen Handballerin getrennt haben. Die beiden sind seit rund drei Jahren verheiratet und haben zwei Kinder – der zweite Sohn ist erst im vergangenen Sommer zur Welt gekommen.

Öffentlich geäussert hat sich das Paar zur Trennung noch nicht. Manuel Neuer zeigt sein Privatleben ohnehin eher zurückhaltend. Sicher ist: Anika Neuer ist die zweite Ehefrau des fünffachen Welttorhüters – 2020 liess er sich nach drei Jahren Ehe von Nina Neuer (33) scheiden.

Wieder eine Trennung. Wieder trifft es einen Goalie. Erst Mitte Oktober machte Ex-Nati-Keeper Yann Sommer seine Trennung von Ehefrau Alina öffentlich. Auch die beiden haben zwei Kinder.

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