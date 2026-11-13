Manuel Neuers (40) Liebe zu seiner Ehefrau Anika (26) ist offenbar erloschen: Wie die deutsche «Bild» berichtet, soll sich der Bayern-Keeper von der deutschen Handballerin getrennt haben. Die beiden sind seit rund drei Jahren verheiratet und haben zwei Kinder – der zweite Sohn ist erst im vergangenen Sommer zur Welt gekommen.
Öffentlich geäussert hat sich das Paar zur Trennung noch nicht. Manuel Neuer zeigt sein Privatleben ohnehin eher zurückhaltend. Sicher ist: Anika Neuer ist die zweite Ehefrau des fünffachen Welttorhüters – 2020 liess er sich nach drei Jahren Ehe von Nina Neuer (33) scheiden.
Wieder eine Trennung. Wieder trifft es einen Goalie. Erst Mitte Oktober machte Ex-Nati-Keeper Yann Sommer seine Trennung von Ehefrau Alina öffentlich. Auch die beiden haben zwei Kinder.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4