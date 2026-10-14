Liebes-Aus bei Ex-Nati-Goalie Sommer und Ehefrau Alina

Yann Sommer trennt sich nach sieben Ehejahren von seiner Ehefrau Alina. Das gibt der ehemalige Nati-Goalie am Mittwoch auf Instagram bekannt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es sind überraschende Nachrichten, die Yann Sommer (37) am Mittwoch verkündet. Der ehemalige Nati-Goalie und seine Ehefrau Alina trennen sich nach sieben Ehejahren. «Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben Alina und ich Anfang dieses Jahres beschlossen, getrennte Wege zu gehen», schreibt der Zürcher auf Instagram.

Diese Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung und im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden, so Sommer weiter. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: «Unsere beiden Töchter werden uns für immer verbinden. Ihr Glück und Wohlergehen stehen für uns weiterhin an erster Stelle.»

Seltener gemeinsamer Auftritt 2025

Die beiden waren seit 2016 ein Paar, 2019 folgte die Hochzeit. Alina stammt aus Köln und hat den ehemaligen Nati-Goalie während dessen Zeit bei Borussia Mönchengladbach kennengelernt.

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Die gelernte Juristin hielt sich grösstenteils im Hintergrund auf, unterstützte ihren Ehemann aber immer wieder live im Stadion. Bei der Gala zum Ballon d'Or 2025 im letzten September begleitet die Deutsche den damaligen Inter-Goalie.

Alina steckte für die Kinder zurück

In einer 2022 veröffentlichten SRF-Doku über den Schweizer Keeper redet Sommer in den höchsten Tönen über Alina. «Wenn ich aus dem Fussball rauskomme und Privatmensch bin, gibt es logischerweise auch Unsicherheiten und Sorgen. Da ist sie meine grosse Unterstützung!»

Um für die beiden gemeinsamen Kinder dazu sein, verzichtete die Juristin auf eine Karriere im Job, wie sie in derselben Doku preisgab: «Wir hatten damals besprochen, dass ich erst mal für die Kleinen da bin. Das Privileg, mich voll und ganz auf die beiden konzentrieren zu können, schätze ich sehr. Allerdings freue ich mich auch sehr darauf, danach wieder als Anwältin zu arbeiten.» Ob und wann die Kölnerin wieder ins Berufsleben einsteigen wird, ist nicht bekannt.