Cheveyo Tsawa erlebt den Champions-League-Coup von Brügge gegen Inter von der Bank aus. Nach dem spektakulären 4:3 im San Siro erzählt der Ex-FCZler Blick, was diesen Abend so besonders macht.

Darum gehts Brügge schlägt Inter im San Siro spektakulär 4:3

Sommer spielt, Tsawa und Vasovic erleben den Coup von der Bank

Tsawa lobt Team und Klub

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Verrückt, verrückter, Inter gegen Brügge! Was der italienische und der belgische Meister am Dienstagabend im San Siro bieten, ist Champions League in Reinkultur. Sieben Tore, drei Aluminiumtreffer und zahlreiche weitere Top-Chancen: Es ist ein ständiges Hin und Her – mit einem letztlich etwas überraschenden Sieger. Die perfekte Storyline für einen europäischen Fussballabend.

Mittendrin sind auch vier Schweizer. Drei davon stehen aufseiten des Siegers: Yann Sommer (37), Andrej Vasovic (18) und Cheveyo Tsawa (19). Während Sommer das Tor hütet, müssen die beiden Youngsters den sensationellen Erfolg von der Bank aus verfolgen. Sprachlos sind sie trotzdem. «Für mich war es das erste Mal in einem so grossen Stadion. So etwas habe ich noch nie erlebt. Solche Nächte wird man wohl nie vergessen», sagt Tsawa nach dem Spiel zu Blick.

«Wusste nicht, dass er Milan-Fan ist»

Hat er nicht gehofft, zumindest für einen Teileinsatz auf den Platz zu kommen? «Klar. Aber letztlich steht das Team immer im Vordergrund.» Und an diesem Abend fällt es besonders leicht, sich darüber zu freuen. «Im San Siro mit Brügge gegen einen so grossen Gegner zu gewinnen, ist etwas Riesiges. Wir können unglaublich stolz auf uns sein», sagt Tsawa.

Der Mann des Abends ist bei Brügge Nicolò Tresoldi (22), der mit seinem Hattrick zum Matchwinner avanciert. Ausgerechnet er, der seit seiner Kindheit Milan-Fan ist und sich auf Nationalmannschaftsebene zwischen Italien und Deutschland entscheiden muss. «Ich habe vor dem Spiel gespürt, wie heiss er auf diese Partie ist. Aber ich wusste nicht, dass er Milan-Fan ist. Umso schöner ist es für ihn, dass er Inter so abschiessen konnte», sagt Tsawa mit einem Lächeln.

Tresoldi ist Brügges Aushängeschild

Tresoldi ist derzeit das heisse Eisen bei Brügge. «Wenn man drei Tore im San Siro schiesst, spricht das für sich. Er ist Wahnsinn. In jedem Training sieht man seine Qualitäten. Er wird definitiv seinen Weg gehen», schwärmt Tsawa. Nach diesem Auftritt dürfte daran kaum noch jemand zweifeln. Tresoldis Entwicklung ist ein weiterer Beleg dafür, wie gut in diesem Klub mit jungen Talenten gearbeitet wird.

Wer bei Brügge spielt, erhält quasi ein unsichtbares Gütesiegel. Das gilt auch für Tsawa. Erst seit dieser Saison steht er beim belgischen Traditionsklub unter Vertrag. Im Sommer wechselte er für 6,5 Millionen Franken (mit Prämien könnte die Summe noch auf rund 8,5 Millionen ansteigen) vom FCZ nach Belgien. Fühlt er sich inzwischen schon heimisch? «Ja, es fühlt sich schon ziemlich wie daheim an», sagt er.

Tsawa von Sommer begeistert

Auf dem Platz kam der 19-Jährige bislang zu sechs Teileinsätzen. «Es braucht Geduld, und ich muss weiter hart arbeiten. Dann kommt es gut», zeigt er sich zuversichtlich. An seiner Seite hat er mit Sommer und Vasovic gleich zwei weitere Schweizer. «Das ist extrem cool. Von beiden kann ich sehr viel lernen.» Während er Vasovic bereits aus den U-Nationalmannschaften kennt, ist die Situation bei Sommer anders. «Eine solche Persönlichkeit kennenzulernen, ist ein riesiges Privileg.»

Doch Tsawa schwärmt nicht nur von seinen Schweizer Teamkollegen. Auch innerhalb der Mannschaft stimme die Chemie. «Wir haben eine sehr coole Mannschaft. Das hat der heutige Abend gezeigt.» Der grosse Triumph ist zugleich die perfekte Antwort auf die knappe 2:3-Niederlage zum Champions-League-Auftakt gegen Aston Villa. Für Tsawa soll es erst der Anfang sein: «Wir wollen nun diesen Lauf weiterführen.»