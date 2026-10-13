Erst gelingt den Bayern nach einem krassen Fehlstart ein Comeback in Norwegen, dann bringt Olise die Wikinger von Stavanger mit einer dummen Roten Karte zurück ins Spiel. Von Trainer Kompany und Stürmer Kane gibts harte Kritik.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Bayern fühlten sich wohl, als seien sie im falschen Film. Die Norweger von Viking Stavanger überrumpeln den stolzen deutschen Serienmeister und führen zur Pause sensationell mit 2:0.

In der zweiten Halbzeit fangen sich die Münchner dann – und drehen die Partie. Zwei Tore von Kane und eines von Diaz stellen die gewohnten Kräfteverhältnisse wieder her. Bis sich die Deutschen ins eigene Bein schiessen. Superstar Michael Olise lässt sich von seinem Gegenspieler provozieren und wirft ihm den Ball ins Gesicht. Der Franzose fliegt vom Platz. Und die tapferen Wikinger kommen ganz spät tatsächlich noch zum Ausgleich.

Kompany nennt es überblöd

Nach der Partie sind die Bayern bedient. Und kritisieren ihren Rotsünder scharf. «In der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen und haben uns zurückgekämpft. Die Rote Karte ändert dann aber das komplette Spiel», sagt Doppeltorschütze Harry Kane gegenüber «Prime Sport».

Und weiter: «Er muss dafür Verantwortung übernehmen. Es war ein Fehler und die passieren. Er muss daraus lernen.»

Auch Trainer Vincent Kompany hat keine guten Worte für den sonst so starken Offensivspieler übrig. «Die Rote Karte ist natürlich überblöd. Michael weiss das. Bei solchen Sachen sind wir ganz klar, wir sprechen darüber. So etwas passiert halt. Ich habe ihm gesagt: ‹Heute war der 10er schlauer als du›», so der Belgier gegenüber «Prime Video».

«Wir waren nicht schlau»

Es ist der erste Platzverweis in der Karriere des 24‑Jährigen. Besonders bitter: Damit fehlt Olise den Bayern ausgerechnet in der schwierigen Champions-League-Partie gegen den englischen Meister Arsenal.

Auch abgesehen von Olise ist Kompany nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams, das wie schon am Wochenende gegen Augsburg komplett den Start verschläft: «Es ist unsere eigene Schuld. Wir haben Konzentrationsfehler mit dabei gehabt. Wir waren nicht schlau, das war gegen Augsburg der Fall, heute auch, wo wir direkt zu Beginn das Gegentor kassieren.» Mit solchen Fehlern sei es schwierig, Spiele zu gewinnen, ergänzt der Trainer.

Nach den zwei Remis gegen Augsburg und Stavanger wollen die Bayern nun eine Reaktion zeigen. Am Samstagabend empfangen sie in der Bundesliga Leipzig. Allen voran Michael Olise hat dann etwas wiedergutzumachen.

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