Manuel Neuers katastrophaler Fehler im Spiel gegen Augsburg löst diverse Reaktionen aus. Der Bayern-Goalie erklärt die Situation und seine Gedanken, die Presse bringt derweil schon die Frage auf: Ist jetzt der Zeitpunkt für den Machtwechsel im Münchner Tor?

Darum gehts Manuel Neuer liefert vieldiskutierten Patzer gegen Augsburg

Bayern-Goalie erklärt Mega-Bock und was er fühlte

Deutsche Presse wirft leise schon mal die Goaliefrage auf

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach der XXL-Länderspielpause ist am Samstag auch Bayern München wieder in den Ligaalltag eingestiegen – und erwischte einen historisch schlechten Start. Nach 8,4 Sekunden ermöglicht ein katastrophaler Patzer von Goalie Manuel Neuer Augsburg-Stürmer Robin Fellhauer (28), das schnellste Tor in der Geschichte der Bundesliga zu schiessen.

«Es war ein blöder Fehler von mir», sagt der 40-jährige Bayern-Keeper im Nachgang. Weil er von seiner rechten Seite angelaufen worden war, habe er sich den Ball auf links legen müssen. Sein Chip-Versuch über Fellhauer ging dann gründlich in die Hose. «Ich habe versucht, eine Lösung zu finden. Aber ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen.»

Neuer sieht auch bei 2. Gegentor unglücklich aus

Spurlos ging dieser Mega-Bock auch am Routinier nicht vorbei: «Ich musste erst mal in mich gehen, durchatmen.» Die Hoffnung, dass sein Team das Spiel drehen kann, hatte er aber immer, da es ja noch sehr früh im Spiel war. Am Ende kam der Rekordmeister aber nicht über ein 2:2 hinaus.

Doch auch beim zweiten Augsburger Tor von Rodrigo Ribeiro wird Neuer in deutschen Medien nicht von jeglicher Schuld freigesprochen, da er den Ball vor die Füsse des 21-Jährigen hatte prallen lassen. Neuer sagt dazu: «Ein strammer Schuss, den ich nicht festhalten kann. Ich lenke ihn nach aussen ab, und dann sind wir wieder im Hintertreffen und er schiebt ihn rein.» Bayerns Sportvorstand Max Eberl (53) springt da seinem Goalie aber zur Seite: «Wir haben uns das Leben mit einer Reihe von Fehlern selbst schwer gemacht. Beim zweiten Gegentor hängt der Manu mit drin, aber andere auch.»

Klar, dass die Leistung Neuers, der schon über 600 Mal das Bayern-Tor hütete, in Deutschland für Schlagzeilen sorgt. «Neuer und Kompany müssen sich ernsthaft Gedanken machen», titelt etwa die «Bild». Die Zeitung wirft die Frage auf, wie es den Münchnern nun gelingt, eine für Neuer würdige Zepterübergabe an seinen Nachfolger Jonas Urbig zu vollziehen. Eine radikale Absetzung von Neuer wäre falsch, doch Urbig sollte «spätestens in der Rückrunde» regelmässig Einsätze bekommen: «Es kann nicht sein, dass die wohl zukünftige Nummer 1 von Deutschland nur Spielpraxis bei Bundestrainer Klopp erhält.»

Rückt Urbig für CL-Spiel ins Tor?

Eurosport schreibt ebenfalls, dass Neuer nach dem Augsburg-Spiel «unter genauer Beobachtung» stünde. Sportschau.de stellt derweil die Frage in den Raum, ob Neuer zum Ende seiner Karriere hin zur «Lame Duck», also zur lahmen Ente, wird und den Bayern nun eine Goalie-Debatte droht.

Ex-Bayern-Profi Stefan Effenberg (58) spricht in der Sport1-Sendung «Doppelpass» über Neuers Mega-Bock – und auch er will daraus kein grosses Thema machen: «Der erste Kontakt springt weit weg. Dann will ers schön lösen, manchmal muss man es aber nicht schön lösen. Er wollte es vor allem spielerisch lösen, wie man ihn kennt. Aber wollen wir ihn jetzt dafür kritisieren? Er hat ja selbst gesagt, dass es ein Bock war.»

Am Dienstag steht für die Münchner das Auswärtsspiel in der Champions League gegen Stavanger an. Ein Fall für Urbig? Trainer Vincent Kompany gibt sich bedeckt: «Wir schauen uns an, was die nächsten Spiele angeht, aber dazu kann ich noch nix sagen.» Denn eigentlich, so sagt es auch der 40-jährige Belgier nach Neuers fatalem Nachmittag in Augsburg, «ist Manu die Nummer eins».

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