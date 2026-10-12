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Vor dem Wiedersehen mit Inter
Sommer mit Kampfansage: «Warum sollte ich ans Aufhören denken?»

Yann Sommer denkt noch lange nicht ans Karriereende. Vor dem Champions-League-Duell mit Inter Mailand spricht der ehemalige Nati-Goalie über seinen Abschied aus Italien, sein neues Leben in Belgien und seine Ambitionen.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Yann Sommer wechselte im Sommer zu Club Brügge und trifft nun auf Ex-Klub Inter.
Foto: IMAGO/Photo News
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Nach drei Jahren bei Inter Mailand hat Yann Sommer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Sommer wechselte der Schweizer ablösefrei zum Club Brügge. Nun kehrt er in der Champions League ins San Siro zurück und trifft auf seinen ehemaligen Klub. «Ich fühle mich gut und bin nach wie vor ungemein motiviert. Ich möchte mich verbessern, trainieren und alles geben. Solange das so ist, mache ich weiter. Und ausserdem liebe ich es, im Tor zu stehen. Warum sollte ich ans Aufhören denken?», sagt der Schweizer im Interview mit der «Gazzetta dello Sport».

Sein Abschied aus Mailand sei ganz ohne böses Blut verlaufen. «Sowohl der Verein als auch ich haben entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt ist, getrennte Wege zu gehen.» Enttäuscht über eine ausgebliebene Vertragsverlängerung sei er nicht gewesen. Sein Verhältnis zu Inter sei weiterhin ausgezeichnet.

Mit dem Velo ans Meer

In Belgien hat Sommer inzwischen eine neue Heimat gefunden. Er wohnt in Knokke an der Küste und geniesst die Ruhe. «Ich kann mit dem Velo zum Strand und zum Trainingsgelände fahren. Ich geniesse mein neues Leben, das ganz anders ist als in Mailand. Hier herrscht eine friedliche Atmosphäre, es erinnert mich an die Schweiz.»

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Auch sportlich fühlt er sich beim Club Brügge wohl. Der Klub setze auf junge Talente, die sich in der Liga weiterentwickeln und auf europäischer Bühne Erfahrungen sammeln können. Sommer schätzt die professionellen Bedingungen und das Vertrauen in die Nachwuchsspieler.

«Ich will gewinnen!»

Am Dienstag wartet in der Champions League das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub. Besonders freut sich Sommer auf alte Weggefährten wie Manuel Akanji (31), mit dem er lange in der Schweizer Nationalmannschaft zusammenspielte. Doch trotzdem ist die Zielsetzung klar: «Zunächst einmal will ich das Spiel gewinnen. Ich gehe nicht dorthin als ein Tourist. Natürlich freue ich mich darauf, alle Leute wiederzusehen. Ich habe viele wirklich nette Menschen kennengelernt in der Zeit in Italien, die mir sehr geholfen und mir zur Seite gestanden haben.»

Sommer traut Inter den Gewinn der Champions League zu. Gleichzeitig glaubt er an die Chancen seines neuen Teams. Club Brügge verfüge über viel Talent, zahlreiche Nationalspieler und eine mental starke Mannschaft. «Bei solchen Spielen ist es für uns wichtig, mit viel Mut und Selbstvertrauen aufzutreten. Wir werden alles daran setzen, ein gutes Spiel gegen Inter zu spielen und sie in eine schwierige Situation zu bringen», sagt Sommer gegenüber Brügge. Auch sein neues Team könne deshalb für Überraschungen in der Champions-League sorgen.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
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