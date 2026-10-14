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Drei Nationen sind heiss
DFB zittert um Tresoldi – was er zu Italien-Gerücht sagt

Mit einem Hattrick schiesst Nicolò Tresoldi Inter ab. Doch nach dem Brügge-Coup stellt sich auch die Nati-Frage. Er könnte sich für Deutschland, Italien oder Argentinien entscheiden.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Diesen Ball hat Nicolò Tresoldi mit nach Hause genommen.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Nicolò Tresoldi schiesst Brügge mit Hattrick zum 4:3 bei Inter
  • In Cagliari geboren, wuchs er in Hannover auf
  • Für die Nati zögert er: Deutschland, Italien oder Argentinien
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Als zweitletzter Spieler verlässt Nicolò Tresoldi (22) kurz nach Mitternacht das San Siro. Nur Yann Sommer (37) lässt sich noch etwas mehr Zeit. Tresoldi hat gerade mit einem Hattrick Inter abgeschossen und Brügge zu einem irren 4:3-Sieg geführt. Und das ausgerechnet als Fan von Stadtrivale Milan!

«Es ist ein unbeschreibliches Gefühl», sagt er den Journalisten im Vorbeigehen – mit einem Grinsen, das kaum breiter sein könnte. In den Händen hält er den Matchball. Ein ganz besonderes Souvenir.

Diesen Abend wird Tresoldi nie vergessen. «Ich bin sprachlos. Von einem solchen Abend im schönsten Stadion der Welt vor meiner Familie und meinen Freunden habe ich immer geträumt», sagt er unmittelbar nach dem Schlusspfiff im TV-Interview. Danach legt er sich auf den Rasen und lässt den Blick mit feuchten Augen über die Tribünen schweifen.

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Für welche Nati läuft er bald auf?

Tresoldis Gala-Auftritt hat aber noch aus einem anderen Grund eine ganz spezielle Note. Denn damit hat er auch die Debatte um seine Zukunft auf Nationalmannschaftsebene angeheizt. Obwohl der Stürmer in Deutschland aufgewachsen ist und sämtliche U-Nationalteams durchlaufen hat, ist nämlich längst nicht klar, für welches Land er künftig auflaufen wird. Deutschland, Italien – oder am Ende gar Argentinien?

Geboren wurde Tresoldi in Cagliari. Doch schon früh zog die Familie wegen des Berufs seiner Mutter nach Hannover, wo er aufwuchs und 2022 bei Hannover 96 sein Profidebüt feierte. Seine italienischen Wurzeln blieben ihm nicht zuletzt dank seines Vaters Emanuele, eines ehemaligen Serie-A-Profis, aber stets nahe. Er ist bekennender Milan-Fan und spricht in der Familie ausschliesslich Italienisch.

Tresoldi ist auch Argentinier

Der ganz grosse Durchbruch gelang Tresoldi aber in Belgien bei Brügge. Spätestens da ist er auch bei Italien zum ganz grossen Thema geworden – zum Nachteil für Deutschland? «Ich habe mit Klopp, Mancini und den Verbänden beider Länder gesprochen. Sie haben verstanden, wie ich die Dinge sehe.» Einen offiziellen Entscheid hat Tresoldi noch nicht verkündet. Vorerst verfolgt er mit der deutschen U21 ein klares Ziel: Im nächsten Sommer will er Europameister werden. «Mein Vater hat diesen Titel mit Italien gewonnen, deshalb ist das ein Ziel für mich. Dann schauen wir, was passiert.»

Doch vertagt er die Nationalmannschaftsfrage tatsächlich bis nach der EM? Die italienischen Journalisten in der Mixed Zone lassen nicht locker: Nach einer solchen Nacht und angesichts seiner Milan-Verbundenheit könne seine Wahl doch eigentlich nur auf die Squadra Azzurra fallen. Tresoldi lächelt und bleibt vage: «Mal sehen. Ich bin auch Deutscher. Und Argentinier bin ich auch noch, da meine Mutter von dort stammt. Wir werden sehen.»

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