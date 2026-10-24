Bayern gibt Update nach Zusammenbruch von Trainer Kompany

Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch am Freitag immer noch im Spital. Dort wird er noch einige Tage bleiben, sagt Sportvorstand Max Eberl.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Vincent Kompany (40) hat der Fussballwelt am Freitag einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der Bayern-Trainer brach bei einer Einheit der zweiten Mannschaft auf dem Vereinsgelände zusammen und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Noch am selben Abend gaben die Bayern bekannt, dass der Zustand des Belgiers stabil sei. Einen Tag später liefern die Münchner Bosse ein Update zum Gesundheitszustand.

«Die gute Nachricht: Er ist stabil. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen, auch mit seiner Frau», sagt Sportvorstand Max Eberl (53) im Rahmen einer Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen den SC Freiburg vom Sonntag (17.30 Uhr). «Er wird noch einige Tage im Spital bleiben, bis man alles untersucht hat», schiebt er nach.

«Müssen ihn vor sich selber schützen»

Der Vorfall zeige, dass Fussball nicht das Wichtigste im Leben darstelle, so Eberl. Was genau die Ursache des Zusammenbruchs war, kann der Sportvorstand nicht nennen. «Die Untersuchungen haben aber schon stückweise Ergebnisse gebracht.» Wann Kompany auf den Trainingsplatz zurückkehren wird, lässt er aber noch offen.

«Er kommt erst zurück, wenn er sich wieder fit fühlt. Das wird die grösste Aufgabe sein, ihn zu schützen, auch vor sich selber ein Stück weit.» Während das Spiel von Bayern II aufgrund des Schockmoments abgesagt wurde, stand eine Absage des Bundesliga-Knallers gegen Freiburg nie zur Debatte.

Assistent Danks übernimmt Cheftrainer-Aufgaben

«Wir befinden uns derzeit in keiner normalen Phase. Die Ereignisse rund um Jamal Musiala, das Erlebnis mit Joshua Kimmichs Vater und nun die Geschichte mit Vinnie beschäftigen uns sehr. In solchen Momenten stehen wir als Menschen füreinander ein. Als Mannschaft werden wir zusammenhalten.»

Solange Kompany ausfällt, übernimmt Assistent Aaron Danks (43) seine Aufgaben. An der Pressekonferenz berichtet Danks von einem persönlichen Gespräch mit seinem Chef. «Ich habe letzten Abend mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass wir keine Fussball-Konversation führen werden. Ich wollte nur wissen, wie es ihm geht. Wir kümmern uns um alles.»