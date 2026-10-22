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«Ich lerne immer noch»
Klopp versteht Bayern nicht – Kompany schweigt dazu

In der Fussballwelt sorgt Jürgen Klopp mit deutlichen Worten zur Taktik des FC Bayern München für Aufsehen. Nach dem 2:2 der Bayern gegen Arsenal am Mittwochabend rätselte der Bundestrainer in der Halbzeit über den Spielstil des deutschen Rekordmeisters.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jürgen Klopp sorgt gerade mit seiner Bayern-Einschätzung für Aufsehen.
Foto: imago/Nordphoto

Darum gehts

  • Klopp hat Unverständnis für Bayerns Defensivtaktik nach dem 2:2 gegen Arsenal
  • Der Bundestrainer sieht Kane gegen den Ball teils tief im Mittelfeld und an ungewohnten Positionen agieren
  • Eberl verteidigt die flexible Bayern-Taktik, Kompany möchte sich nicht äussern
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Fabienne Kleinhenz

Während der Halbzeitpause des Champions-League-Duells zwischen Bayern München und Arsenal in der Allianz-Arena wird der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp (59) von «Dazn» auf seine Einschätzung der Münchner angesprochen.

Und Klopp hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Der 59-Jährige macht deutlich, dass er die taktische Ausrichtung der Münchner Abwehr nicht vollständig nachvollziehen könne: «Mal ist es hybrid, dann Mann gegen Mann, dann nicht gegen den Mann. Ich lerne immer noch.» Und um es noch klarer zu sagen: «Ich habe bis heute nicht abschliessend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden.»

Nicht der Fussballpapst – aber Kane überall

Besonders irritiert zeigt sich «Kloppo» angesichts der Rolle von Harry Kane (33). Der englische Stürmer taucht an ungewohnten Positionen auf – für den Bundestrainer schwer nachvollziehbar: «Harry Kane ist überall. Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?» Da stehe der Stürmer zeitweise tief, etwa im Mittelfeld-Pressing.

Der Bundestrainer relativiert: «Ich bin nicht Papst des Fussballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschliessend dahinter gestiegen bin ich auch nicht.»

«Da sag ich nichts dazu – nächste Frage!»

Eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Bayern-Sportvorstand Max Eberl (53) verteidigt die Taktik des deutschen Erstligisten. «Wir machen uns Gedanken, und der Trainer macht sich viele Gedanken.» Weiter meint er: «Ein Spiel gegen Arsenal ist sehr, sehr flexibel und rollierend, unglaublich viele Positionswechsel.»

Nach dem Abpfiff wird auch Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) auf die kritischen Bemerkungen von Jürgen Klopp angesprochen. Der Belgier verzichtet jedoch auf eine Stellungnahme und weicht der Diskussion aus: «Da sag ich nichts dazu – nächste Frage!»

Brisant: Laut «Bild» scheint sogar Kane Klopps Punkte mindestens teilweise zu bestätigen: «Arsenal war in der Laufarbeit ziemlich knifflig. Normalerweise haben wir einen klaren Anhaltspunkt, wen wir decken sollen. Wegen ihrer Laufwege, vor allem in der zweiten Halbzeit, hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen durcheinanderkamen, wer wen decken sollte.»

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
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