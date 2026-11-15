Dramatische Szenen auf der deutschen A63: Ex-Bayern-Star Mario Basler wird Augenzeugen eines schweren Unfalls. Gemeinsam mit zwei Helfern zieht er den schwer verletzten Fahrer aus dem Wrack und rettet ihm womöglich das Leben.

Darum gehts Mario Basler wird auf der A63 Zeuge eines schweren Unfalls zwischen Kaiserslautern und Mainz

Basler, Landrat Rainer Guth und dessen Fahrer ziehen den 59-Jährigen aus dem Wrack im Strassengraben

Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall, die A63 wird für die Bergung kurz gesperrt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der ehemalige deutsche Fussballprofi Mario Basler (57) ist am Freitag zum Lebensretter geworden. Wie die Zeitung «Die Rheinpfalz» unter Berufung auf Landrat Rainer Guth (56) berichtet, war der langjährige Bayern-Spieler mit dem Auto zwischen Kaiserslautern und Mainz unterwegs, als sich vor seinen Augen ein schwerer Verkehrsunfall ereignete.

Ein 59-jähriger Autofahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach gegen die Mittelschutzplanke geprallt und schliesslich mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. In diesem gerammten Wagen sassen ausgerechnet Landrat Rainer Guth und dessen Fahrer. Das Unfallauto des 59-Jährigen kam nach Angaben der Polizei im Strassengraben zum Stehen.

Wiederbelebung bis zum Eintreffen der Retter

Basler zögerte keine Sekunde, hielt sofort an und eilte zur Unfallstelle. Gemeinsam mit Guth und dessen Fahrer zog der Ex-Nationalspieler den schwer verletzten Mann umgehend aus dem demolierten Fahrzeug. Unverzüglich begannen die drei Ersthelfer vor Ort mit Wiederbelebungsmassnahmen – mit Erfolg! Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 59-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein. Er wurde anschliessend zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht. Die Polizei vermutet als Unfallursache derzeit einen medizinischen Notfall. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Vom Champions-League-Final zum Reality-TV-Star

Für Mario Basler ist es ein Einsatz der ganz anderen Art. In den 1990er-Jahren sorgte «Super Mario» vor allem auf dem Rasen für Schlagzeilen. Der begnadete Freistossschütze spielte unter anderem für Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern sowie den FC Bayern München, mit dem er zweimal Deutscher Meister wurde und 1999 im Champions-League-Final stand. Zudem gewann er 1996 mit Deutschland den EM-Titel. Nach der Profikarriere machte sich der Sprücheklopfer nicht nur als Fussballexperte, sondern auch als schillernder Reality-TV-Star einen Namen – unter anderem bei «Promi Big Brother», im «Sommerhaus der Stars» oder zuletzt bei «The 50».