Mario Basler und Doris Büld erzählen in einer TV-Show, dass sie nach ihrer Trennung im Juni noch miteinander geschlafen haben. Auch Sarah Connor hat noch Sex mit dem Ex.

Darum gehts Mario Basler und Doris Büld hatten nach ihrer Trennung weiter Sex

Nun wohnen sie aus Geldgründen ohne Sex zusammen

Büld sieht keine Zukunft; Connor schläft noch mit Ex

Fynn Müller People-Redaktor

Ex-Fussballer Mario Basler und Ex-Frau Doris Büld sind aktuell in der Reality-Show «Eating with My Ex VIP» zu sehen. Während der Dreharbeiten war ihre Beziehung schon vorbei. Jetzt verrät das Ex-Paar: Sex hatte es trotzdem noch.

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Büld erklärt in der neuen Folge: «Ich habe mich ja nicht getrennt, weil ich dich sexuell unattraktiv finde (…), sondern um mich selbst zu retten». Basler ist sich sicher: «Gesunder Sex kann vieles wieder in einer Beziehung regulieren.»

Sie wohnen unter einem Dach

Mittlerweile hat sich das geändert. «Wir haben keinen Sex mehr», sagt Büld gegenüber «Bild». Aus finanziellen Gründen wohnen sie weiterhin unter einem Dach. Die Erzieherin betont: «Ich verbringe meinen Alltag weitgehend ohne ihn.»

Die Beziehung der beiden begann Ende der 2000er-Jahre, mit einer kurzen Trennung im Jahr 2014. Drei Jahre später fanden sie wieder zueinander und traten 2022 sogar gemeinsam in der RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars» auf. Doch die Differenzen wurden zu gross. «Über die Jahre haben sich unsere Bedürfnisse, Ziele und Wertvorstellungen auseinanderentwickelt», so Büld. «Körperlich betrügen fand ich nicht mal so schlimm», sagt sie. Vielmehr habe Basler sie immer wieder verletzt. Eine Zukunft mit ihm? Für Büld ausgeschlossen: «Ich möchte so nicht in die Rente reisen.»

Auch Connor schläft noch mit dem Ex

Ähnlich verzwickt war die Lage bei Sarah Connor (46) und Florian Fischer (51). Die beiden sind seit dem Frühling kein klassisches Ehepaar mehr. Trotzdem verrät die Sängerin auf Instagram: «Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander». Sex sei in ihrer Beziehungsform also nach wie vor ein Thema.