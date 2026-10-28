Gute Neuigkeiten vom FC Bayern: Trainer Vincent Kompany wurde aus dem Spital entlassen. Der Grund für den Zusammenbruch am Freitag ist eine Hirnhautreizung.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Seit seinem Zusammenbruch am Freitag auf dem Trainingsgelände des FC Bayern befand sich Vincent Kompany (40) im Krankenhaus.

Am Mittwoch vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg vermeldet Max Eberl hoffnungsvolle Neuigkeiten: Der Bayern-Trainer konnte das Spital verlassen. Auch eine Diagnose liefert der Sportvorstand im Interview mit der ARD: «Man hat gefunden, was es ist. Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat.»

Gleichzeitig will Eberl mit den Diskussionen zur übermässigen Arbeitsbelastung im Fussball-Business aufräumen. «Das ist eine Erkrankung, das muss man ganz klar trennen. Das hat jetzt nichts mit diesem Druck zu tun, den wir in der Bundesliga haben», erklärt er. Nach dem Zusammenbruch sorgten Aussagen von Kompanys Vater Pierre (79) aus dem Jahr 2025 für Aufsehen, wonach sein Sohn täglich rund 18 Stunden arbeiten würde.

Wann Kompany wieder auf die Trainerbank zurückkehren wird, bleibt weiter offen. Es wird aber vermutlich noch eine Zeit dauern. «Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein», sagte Eberl am Samstag an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Freiburg, das die Bayern mit Co-Trainer Aaron Danks (43) mit 3:1 für sich entschieden haben.

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