Es sind turbulente Tage für Bayern München, zuerst der Schock um Trainer Vincent Kompany und wenige Tage später der Ballon-d'Or-Triumph von Harry Kane. Doch wie geht es mit dem belgischen Coach weiter?

Darum gehts Nach Vincent Kompanys Kollaps ist seine Rückkehr offen

Herzinfarkt und Schlaganfall werden ausgeschlossen

Co-Trainer Aaron Danks weiter an der Seitenlinie

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Am Freitag musste Bayern-Coach Vincent Kompany (40) nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht werden. Der Belgier verfolgte ein Training der zweiten Mannschaft, wie der Verein mitteilte. Laut Informationen der «Bild» geht es Kompany mittlerweile von Tag zu Tag besser.

Rückblick auf den Vorfall der vergangenen Woche: Der Trainer war an der Seitenlinie aus dem Nichts ohnmächtig geworden und in sich zusammengesackt. Wie die «Bild» berichtet, schlug er auf dem Boden auf und erlitt anschliessend Krampfanfälle. Bei den ersten Untersuchungen konnten ein Herzinfarkt und auch ein Schlaganfall ausgeschlossen werden. Lebensbedrohlich soll die Situation zu keinem Zeitpunkt gewesen sein.

Rückkehr bleibt unklar

Nun könne es sich um eine Kopfproblematik handeln, die Ärzte führen aber Untersuchungen durch für eine konkrete Diagnose. Typisch dafür sind die Krampfanfälle mit Muskelzuckungen, die in der Regel durch Signale des Gehirns ausgelöst werden.

Wann Kompany wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist noch unklar. Co-Trainer Aaron Danks (43) wird die Mannschaft vorerst weiter betreuen. Eine Rückkehr des Cheftrainers für die Spiele gegen Dortmund (31.10.), bei Atlético Madrid (3.11.) und gegen Mainz (7.11.) gilt vereinsintern als ausgeschlossen. Anschliessend folgt die Länderspielpause, ehe am 20. November Köln wartet.

Genesungswünsche und Fokus auf das Pokalspiel

Das gesamte Umfeld des FC Bayern München steht in Gedanken hinter Kompany. So wandte sich auch Harry Kane (33) bei seiner Dankesrede anlässlich des Ballon-d’Or-Gewinns direkt an seinen Coach: «Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt.»

Trotz der turbulenten Tage rund um den Ballon-d'Or-Gewinn von Kane und den Schock um Kompany müssen sich die Münchner wieder auf das Sportliche konzentrieren. Am Mittwochabend wartet in der Allianz Arena das Pokalduell gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.