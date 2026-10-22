Die Bayern haben einen neuen Anteilseigner: Das deutsche Heiztechnik-Unternehmen steigt beim Bundesliga-Rekordmeister ein. Der Deal ist rund 230 Millionen Franken wert.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Bayern erhalten einen kräftigen finanziellen Zustupf: Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, steigt die Viessmann Generations Group als Gesellschafter beim Bundesliga-Krösus ein. Das Heiztechnik-Unternehmen erwirbt einen Anteil von 6,7 Prozent an der Bayern München AG.

Gemäss deutschen Medienberichten soll das hessische Unternehmen, das die Bayern seit einigen Jahren als Sponsor unterstützt und dessen CEO Max Viessmann (37) als glühender Bayern-Fan gilt, dafür umgerechnet rund 230 Millionen Franken auf den Tisch legen.

Verkaufsgrenze erreicht

Bayern-Präsident Herbert Hainer (72) spricht bei der Bekanntmachung des Deals von einer «noch einmal deutlich verbesserten Eigenkapitalbasis», die den finanziellen Spielraum des Klubs vergrössere. Viessmann, der gleichzeitig einen Platz im Aufsichtsrat der Bayern erhalten soll, will nach eigenen Angaben «nicht nur Kapital, sondern auch unsere unternehmerische Erfahrung in die Zusammenarbeit einbringen».

Mit dem Verkauf liegen neu 30 Prozent des Vereins in den Händen von deutschen Unternehmen. Neben Viessmann sind das Adidas, Audi und die Allianz-Versicherung. Mehr darf der Klub nicht verkaufen: Gemäss den eigenen Bestimmungen müssen 70 Prozent der AG-Anteile im Besitz des Klubs bleiben.