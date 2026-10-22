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Neuer Deal in München
Bayern kassieren Mega-Summe

Die Bayern haben einen neuen Anteilseigner: Das deutsche Heiztechnik-Unternehmen steigt beim Bundesliga-Rekordmeister ein. Der Deal ist rund 230 Millionen Franken wert.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Die Bayern können sich freuen: Sie verkaufen Anteile im Wert von 230 Millionen Franken an Viessmann.
Foto: imago/Sven Simon
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Bayern erhalten einen kräftigen finanziellen Zustupf: Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, steigt die Viessmann Generations Group als Gesellschafter beim Bundesliga-Krösus ein. Das Heiztechnik-Unternehmen erwirbt einen Anteil von 6,7 Prozent an der Bayern München AG.

Gemäss deutschen Medienberichten soll das hessische Unternehmen, das die Bayern seit einigen Jahren als Sponsor unterstützt und dessen CEO Max Viessmann (37) als glühender Bayern-Fan gilt, dafür umgerechnet rund 230 Millionen Franken auf den Tisch legen.

Verkaufsgrenze erreicht

Bayern-Präsident Herbert Hainer (72) spricht bei der Bekanntmachung des Deals von einer «noch einmal deutlich verbesserten Eigenkapitalbasis», die den finanziellen Spielraum des Klubs vergrössere. Viessmann, der gleichzeitig einen Platz im Aufsichtsrat der Bayern erhalten soll, will nach eigenen Angaben «nicht nur Kapital, sondern auch unsere unternehmerische Erfahrung in die Zusammenarbeit einbringen».

Mit dem Verkauf liegen neu 30 Prozent des Vereins in den Händen von deutschen Unternehmen. Neben Viessmann sind das Adidas, Audi und die Allianz-Versicherung. Mehr darf der Klub nicht verkaufen: Gemäss den eigenen Bestimmungen müssen 70 Prozent der AG-Anteile im Besitz des Klubs bleiben.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
6
17
14
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
7
14
3
SC Freiburg
SC Freiburg
6
9
13
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
7
13
5
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
10
6
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
6
1
10
7
RB Leipzig
RB Leipzig
6
5
9
8
Werder Bremen
Werder Bremen
6
0
9
9
Hamburger SV
Hamburger SV
6
-9
9
10
FC Augsburg
FC Augsburg
6
4
8
11
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-6
8
12
1. FC Köln
1. FC Köln
6
-3
7
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
-2
6
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
6
15
Schalke 04
Schalke 04
6
-3
5
16
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
6
-4
5
17
Union Berlin
Union Berlin
6
-12
5
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6
-12
0
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