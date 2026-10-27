Was der Superstar nicht an Talent mitbrachte, erarbeitete er sich mit Disziplin und harter Arbeit. Heute liefert Harry Kane Treffer am Fliessband und hat dabei eine starke Frau an seiner Seite.

Darum gehts Bei den Spurs wird Kane vom Leihspieler zum Rekordtorschützen

2023 wechselt er für 95 Millionen Euro zu Bayern München

2025/26 holt er mit 73 Toren den Ballon d’Or

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Harry Kane, Gewinner des Ballon d'Or. Eine Schlagzeile, die noch vor einigen Jahren unvorstellbar schien.

Im Alter von sieben Jahren steht der kleine Harry Kane erstmals für einen Klub auf dem Rasen. Bei den Ridgeway Rovers erzielt er seine ersten Tore – damals noch als Mittelfeldspieler und nicht als Stürmer. Nach einem kurzen Abstecher in die Nachwuchsabteilung des FC Arsenal landet Kane schliesslich bei Tottenham, dem Lieblingsverein seiner Familie.

Mit 17 unterschreibt Kane bei den Spurs seinen ersten Profivertrag. Um Spielpraxis zu sammeln, wechselt er per Leihe zu Leyton Orient und Millwall. Heute sagt Kane über diese Zeit: «Ich habe viele Höhen und Tiefen durchgemacht, besonders zu Beginn meiner Karriere. Ich war nie derjenige, von dem die Leute dachten, er würde ein Superstar werden.» Doch es sollte anders kommen.

Vom Leihspieler zur Tormaschine

Nach weiteren Leihstationen bei Norwich und Leicester gelingt der Durchbruch bei den Spurs. In der Saison 2015/16 wird Kane erstmals Torschützenkönig der Premier League und doppelt im Jahr darauf gleich nach. Auch 2020/21 netzt niemand in Englands höchster Liga öfter ein als er. Im Februar 2023 schiesst er sein 267. Pflichtspieltor für Tottenham und ist seitdem der Rekordtorschütze des Vereins.

Parallel dazu erobert Kane die internationale Bühne: 2015 gibt er sein Debüt im englischen Nationalteam. Schon drei Jahre später führt er die Three Lions als jüngster Captain der Verbandsgeschichte aufs Feld.

Und doch haftet an ihm bald ein Makel: Denn Kane steht auch für keine Titel. Obwohl er zusammen mit seinem kongenialen Offensiv-Partner Heung-min Son Tor um Tor liefert, reicht es nie für eine Trophäe. Am nächsten kommt Kane einem Triumph 2019. Doch auch der Champions-League-Final in Madrid gegen Liverpool (0:2) sollte für den 1,88 m grossen Stürmer in Tränen enden.

München-Transfer als Schlüssel

Der wohl entscheidende Schritt in Kanes Karriere folgt im Sommer 2023. Für satte 95 Millionen Euro wechselt der Spieler zum deutschen Rekordmeister Bayern München. Ein Hammer. Es ist bis heute der teuerste Transfer in der Geschichte der Bundesliga.

An der Isar knüpft der Stürmerstar nahtlos an seine Bestform an. Bereits in seiner Debütsaison holt er mit 36 Treffern die Torjägerkanone – genau wie in den folgenden beiden Spielzeiten. Und vor allem: Es folgen Titel. Zweimal wird er Meister, einmal DFB-Pokalsieger und zweimal Supercupsieger.

Nun folgt mit dem Ballon d'Or die wohl grösste individuelle Auszeichnung für einen Fussballer. Nach Michael Owen (2001) triumphiert mit dem mittlerweile 33-jährigen Kane der fünfte Engländer bei der Gala. Zudem geht die begehrte Trophäe erstmals seit Matthias Sammer (1996) nach genau 30 Jahren wieder an einen Bundesliga-Profi. Mit unglaublichen 61 Toren in 51 Pflichtspielen für Bayern München (Klubrekord) sowie zwölf Treffern für England glänzt Kane in der Saison 2025/26.

Harry Kane im Familienglück

Seinen grössten Triumph widmet der Superstar vor allem seiner Familie, insbesondere seiner Jugendliebe. Mit zittriger Stimme wendet sich Kane während der Rede an seine Frau: «Du bist meine beste Freundin. Du hast dir diese Auszeichnung mehr gewünscht als ich. Wir haben es geschafft. Ich liebe dich.»

2019 gab er Katie Goodland (33), die er seit Kindheitstagen kennt, das Ja-Wort. Mit ihren vier Kindern geniesst das Paar abseits des Rampenlichts das Familienglück.