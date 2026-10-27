Im Alter von 33 Jahren gewinnt England-Superstürmer Harry Kane erstmals den Ballon d'Or – und wird mit Lob überhäuft. Ein Überblick über die internationalen Pressestimmen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

England

In England ist die Freude über den ersten eigenen Ballon d'Or-Gewinner seit Michael Owen vor 25 Jahren gross. «Yes He Kan», titelt etwa die «Sun» und für den «Guardian» ist Kane «der völlig verdiente Gewinner der höchsten Auszeichnung im Fussball». Die «Daily Mail» bezeichnet den Bayern-Star als «Englands bescheidenen Helden». Und für die «BBC» ist der Triumph trotz seiner eindrücklichen persönlichen Bilanz mit 61 Toren in allen Wettbewerben bemerkenswert: «Es ist erst das fünfte Mal in den letzten 20 Jahren, in dem der Ballon d'Or an einen Spieler geht, der weder die Champions League noch die WM oder einen kontinentalen Wettbewerb gewonnen hat.»

Spanien

Im Land des amtierenden Weltmeisters scheint man sich mit Kanes Sieg abfinden zu können, auch wenn man wie schon nach dem Titel 2010 ohne Ballon d'Or-Sieger bleibt. Ohne Seitenhieb gegen England geht es dann aber doch nicht: «In diesem Sommer gab es keinen zweiten Stern, aber die Engländer dürften nun trotzdem denken: ‹Football's Coming Home›», schreibt die Sportzeitung «As». «Harry Kane gewinnt den spannendsten Ballon d'Or der Geschichte», titelt die «Marca» – noch selten ist das Kandidatenfeld für den Titel so breit gewesen wie in diesem Jahr.

Frankreich

Die «L'Équipe» hält sich in ihrem Titel kurz: «König Harry». Gleichzeitig trauert sie etwas mit dem Zweitplatzierten Kylian Mbappé. «Das war knapp», schreibt sie aus Sicht des französischen Captains.

Italien

Für die «Gazzetta dello Sport» fällt Kane nicht nur wegen seiner Kaltblütigkeit vor dem Tor auf. Auch sein Auftreten sei für den Triumph wichtig gewesen: «Er schafft es, im Vergleich zu anderen nicht aufzufallen, immer normal zu bleiben in einer Welt voller Superstars mit Talent, aber auch enormen Egos. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt für Kane gibt, den Ballon d'Or zu gewinnen, dann ist es dieser.»

Deutschland

Auch in Deutschland, wo Kane für die Bayern Tore am Laufmeter schiesst, ist die Ballon d'Or-Vergabe ein grosses Thema. «Eine Saison für die Geschichtsbücher und jetzt auch die ganz persönliche Krönung: der Ballon d'Or!», schreibt die «Bild». «Eurosport» schlägt in die gleiche Kerbe: «Krönung von King Kane: Bayern-Star gewinnt Ballon d'Or».