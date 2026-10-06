Entscheidung um Kane-Zukunft offenbar gefallen

Harry Kane soll seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2029 verlängern. Damit dürfte ein Wechsel des Top-Stürmers zurück in die Premier League vorerst vom Tisch sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Kane soll seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängern

Der 33-Jährige überzeugt mit 152 Toren in 154 Pflichtspielen

Im neuen Vertrag sollen eine Ausstiegsklausel und ein Matching Right für Tottenham stehen.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Seit mehreren Monaten wird heiss diskutiert, ob der deutsche Rekordmeister seinen Torjäger halten kann oder ob es Harry Kane (33) wohl wieder in die Premier League zieht. Nun soll eine vorzeitige Entscheidung gefallen sein.

Laut Sky gab es zwischen Klub und Spieler einen Durchbruch. Kanes Arbeitspapier soll nun vorzeitig bis 2029 verlängert werden. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer ab und somit wäre der Top-Stürmer ablösefrei zu haben – das will der deutsche Rekordmeister natürlich verhindern. Eine Unterschrift oder ein definitiver Termin für die Vertragsverlängerung ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

Sensationelle Torquote

Seit dem ersten Spiel, als der Captain der Three Lions in die bayerische Landeshauptstadt kam, sind die Fans begeistert von Kane. In den vergangenen drei Saisons wurde der 33-Jährige jeweils Toptorschütze der Bundesliga. In 154 Pflichtspielen erzielte Kane 152 Tore und bereitete 34 weitere Treffer vor.

In der FCB-Torschützenliste seit 1965 liegt Kane auf Platz 8. Wenn er diese Saison so trifft wie erwartet, wird er aber an Arjen Robben und zwei weiteren Spielern vorbeiziehen und auf Rang 5 landen. Und wo würde er wohl landen, wenn er bis 2029 verlängert?

Alles läuft nach Plan

Noch Ende August bittet Kane die deutschen Medien um Geduld: «Ich bin 33 Jahre. Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein grosser Vertrag, über den ich entscheiden muss.» Laut Transferexperte Florian Plettenberg läuft alles nach Plan und die beiden Parteien zeigen sich gegenseitig den verdienten Respekt. «Es geht darum, dass ich damit glücklich bin. Und auch der Verein will glücklich sein», sagt Kane nach dem Supercup Ende August.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen zwei Klauseln den neuen Vertrag ergänzen. Die erste ist eine Ausstiegsklausel. Die zweite betrifft Kanes Ex-Klub Tottenham. Die Spurs sollen ein sogenanntes Matching Right erhalten. Das bedeutet: Sollte Bayern in Zukunft ein Angebot für Kane akzeptieren, könnte Tottenham zu denselben Konditionen mitziehen.

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