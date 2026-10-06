DE
FR
Abonnieren

Bayern oder England-Rückkehr?
Entscheidung um Kane-Zukunft offenbar gefallen

Harry Kane soll seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2029 verlängern. Damit dürfte ein Wechsel des Top-Stürmers zurück in die Premier League vorerst vom Tisch sein.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/4
Bei der Vertragsverlängerung von Harry Kane soll es einen Durchbruch gegeben haben.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harry Kane soll seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängern
  • Der 33-Jährige überzeugt mit 152 Toren in 154 Pflichtspielen
  • Im neuen Vertrag sollen eine Ausstiegsklausel und ein Matching Right für Tottenham stehen.
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Seit mehreren Monaten wird heiss diskutiert, ob der deutsche Rekordmeister seinen Torjäger halten kann oder ob es Harry Kane (33) wohl wieder in die Premier League zieht. Nun soll eine vorzeitige Entscheidung gefallen sein.

Laut Sky gab es zwischen Klub und Spieler einen Durchbruch. Kanes Arbeitspapier soll nun vorzeitig bis 2029 verlängert werden. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer ab und somit wäre der Top-Stürmer ablösefrei zu haben – das will der deutsche Rekordmeister natürlich verhindern. Eine Unterschrift oder ein definitiver Termin für die Vertragsverlängerung ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

Sensationelle Torquote

Seit dem ersten Spiel, als der Captain der Three Lions in die bayerische Landeshauptstadt kam, sind die Fans begeistert von Kane. In den vergangenen drei Saisons wurde der 33-Jährige jeweils Toptorschütze der Bundesliga. In 154 Pflichtspielen erzielte Kane 152 Tore und bereitete 34 weitere Treffer vor.

In der FCB-Torschützenliste seit 1965 liegt Kane auf Platz 8. Wenn er diese Saison so trifft wie erwartet, wird er aber an Arjen Robben und zwei weiteren Spielern vorbeiziehen und auf Rang 5 landen. Und wo würde er wohl landen, wenn er bis 2029 verlängert?

Mehr zu Bayern München
Vorerst gehört seine Zukunft jedoch dem FC Bayern, bei dem Kane noch bis 2027 unter Vertrag steht und wohl darüber hinaus bleiben soll.
Super League auch abgeschlagen
Wo die Bayern einsame Spitze sind – und Real weit abfällt
Thomas Müller wird mit seiner neuen Freundin Eve Rose Bitbol (hinten) auf dem Oktoberfest gefilmt.
Mit Video
Wiesn-Besuch des MLS-Profis
Thomas Müller zeigt seiner neuen Liebe das Oktoberfest
Jules Koundé (links) soll bei den Bayern auf der Liste stehen.
Es wäre ein Coup
Plant Bayern Mega-Angebot für Barça-Star?
Die AC Milan hat gleich zwei Spieler der Bayern auf der Wunschliste.
Transfer-News
Neuer Konkurrent für Jashari?
Milan hat zwei Bayern-Stars auf der Wunschliste

Alles läuft nach Plan

Noch Ende August bittet Kane die deutschen Medien um Geduld: «Ich bin 33 Jahre. Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein grosser Vertrag, über den ich entscheiden muss.» Laut Transferexperte Florian Plettenberg läuft alles nach Plan und die beiden Parteien zeigen sich gegenseitig den verdienten Respekt. «Es geht darum, dass ich damit glücklich bin. Und auch der Verein will glücklich sein», sagt Kane nach dem Supercup Ende August.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen zwei Klauseln den neuen Vertrag ergänzen. Die erste ist eine Ausstiegsklausel. Die zweite betrifft Kanes Ex-Klub Tottenham. Die Spurs sollen ein sogenanntes Matching Right erhalten. Das bedeutet: Sollte Bayern in Zukunft ein Angebot für Kane akzeptieren, könnte Tottenham zu denselben Konditionen mitziehen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
21132894 entity_logo_bayern_muenchen
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21132894 entity_logo_bayern_muenchen
        FC Bayern München