Auch als Profi in der MLS lässt sich Thomas Müller das Oktoberfest nicht entgehen. Mit dabei: seine neue Freundin Eve Rose Bitbol.

Christian Müller Redaktor Sport

Das Oktoberfest ohne Thomas Müller (36) wäre wie die Bayern ohne Stern des Südens – nicht ganz echt. Deshalb lässt sich der Ur-Bayer das Volksfest auch als Spieler der Vancouver Whitecaps nicht nehmen und fliegt zwischen zwei Spielen aus Nordamerika nach München.

Mit dabei ist Eve Rose Bitbol (26). Die Französin, die in der Finanzbranche arbeitet, ist seit der Trennung von Gattin Lisa die neue Frau an Müllers Seite. Als solche soll sie die bayerische Heimat ihres Partners kennenlernen. Und da gehört ein Wiesn-Besuch natürlich dazu. Das Paar mischt sich am Mittwoch unters Festvolk und wird von einem Bayern-Fan am Schiessstand gefilmt.

Den grössten Teil des Abendes verbringen Müller und Bitbol aber gemäss der Münchner Abendzeitung im Bratwurst-Zelt. Es ist besonders beliebt bei Promis, die gerne etwas abseits der Kameras feiern. Ebenfalls am Start: Müllers Ex-Mitspieler Mats Hummels (37) mit Freundin Nicola Cavanis (27).