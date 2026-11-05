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VA Kane Verlängerung
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«Seine Geschichte geht weiter»:Harry Kane verlängert beim FC Bayern

Kohle-Alarm in München
Kane unterschreibt neuen Mega-Vertrag und sahnt ab

Die Zukunft von Harry Kane ist geklärt. Der Superstar verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern und sahnt so richtig ab.
Publiziert: vor 1 Minute
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Harry Kane präsentiert seinen Ballon-d'Or in der Allianz Arena.
Foto: imago/Sven Simon
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der Vertrag von Harry Kane (33) bei Bayern München wäre im Sommer ausgelaufen. Für Vereine, die sich Hoffnungen gemacht haben, den Superstar ablösefrei zu holen, folgen jetzt schlechte Nachrichten. Denn der frisch gebackene Ballon-d'Or-Gewinner sieht seine Zukunft in München und unterschreibt einen Dreijahres-Vertrag.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München», wird der Torjäger in der Medienmitteilung zitiert. Er sei sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein, so Kane weiter.

Wie «The Athletic» berichtet, handelt es sich um den lukrativsten Vertrag in der Geschichte des deutschen Rekordsiegers. Wie viel der Engländer verdienen wird, ist nicht öffentlich bekannt, die Zeitung mutmasst aber, dass Kane der bestbezahlte Fussballer in Europa sein wird.

Kane wechselte 2023 von Tottenham zu den Bayern. Seither gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Seit seinem Wechsel an die Säbener Strasse weist er eine unglaubliche Statistik auf. In 161 Spielen für die Bayern traf er 156 Mal und legte 41 weitere Tore auf. In jeder seiner Saisons im Bayern-Trikot wurde er Bundesliga-Torschützenkönig.

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Mannschaft
SP
TD
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1
Bayern München
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8
19
18
2
Borussia Dortmund
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8
8
18
3
SC Freiburg
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8
8
16
4
RB Leipzig
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11
15
5
Werder Bremen
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8
3
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Bayer Leverkusen
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8
2
13
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
8
0
13
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-5
11
9
FSV Mainz
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8
0
10
10
FC Augsburg
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8
3
9
11
VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
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-2
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1. FC Köln
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8
-3
9
14
SC Paderborn 07
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8
-3
9
15
Hamburger SV
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-12
9
16
Union Berlin
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8
-12
7
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Schalke 04
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-5
6
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Borussia Mönchengladbach
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