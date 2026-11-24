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Blick: Sebastian Vettel, Sie sind nicht mehr der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte. Haben Sie deswegen schlaflose Nächte?

Sebastian Vettel: Gar nicht (lacht). Meine Kinder haben mich aber auch darauf angesprochen und gesagt: «Jetzt hast du den Rekord nicht mehr.»

Ihre Antwort?

Ich habe gescherzt: «Ich bin immer noch der jüngste Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Weltmeister. Ist das okay?» Aber im Ernst: Ich habe mich unheimlich für Kimi gefreut und überhaupt nicht an mich selber gedacht. Seine Leistungen dieses Jahr waren herausragend. Er ist ja nochmals deutlich jünger als Lewis, Fernando und ich, die auch früh grossen Erfolg hatten (Lewis Hamilton war beim ersten Titel 23, Fernando Alonso 24 und Vettel 23).

Bei Saisonstart war allerdings Antonellis Teamkollege George Russell Ihr WM-Tipp.

Das stimmt. Aber Kimi hat uns alle überrascht. Es war grossartig, ihm in dieser Saison zuzuschauen. Er hat es absolut verdient. Hut ab.

Sie kennen es: Was geht in einem ab, wenn man erstmals Weltmeister wird?

Am Anfang ist es schwierig, überhaupt zu begreifen, was passiert ist. Man arbeitet sein Leben lang auf dieses Ziel hin, dann ist es plötzlich erreicht. Es wirklich zu begreifen und sacken zu lassen, ist der schwierigste Teil. Die Winterpause wird Kimi dabei helfen.

Vettel über Blick-Benoit Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Als Sebastian Vettel im Werk blättert, entdeckt er sein eigenes Bild als Ferrari-Fahrer, mit Benoit diskutierend an einem Tisch sitzend. Vettel erinnert sich gerne an seine Anfänge in der Formel 1, als er die Blick-Legende kennenlernte. «Am Anfang war er für mich dieser Mann aus der Schweiz, der bei jedem Rennen dabei war, schon alles gehört und gesehen hatte und unheimlich viele Geschichten kannte. Er war mit Bernie Ecclestone und anderen eng im Austausch. Ich wusste schnell: Der mit der Zigarre gehört irgendwie dazu.» Zum Wiedersehen von Benoit und Vettel in Zürich kam es diesmal nicht: Der F1-Reporter verbrachte nach dem Brasilien-GP noch einige Tage auf der Ranch von Ecclestone. Übrigens: Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Sebastian Vettel hat eines: Der vierfache Champion mit «Formel Wahnsinn», dem Buch von Blick-Reporter-Legende Roger Benoit. Stefan Bohrer Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Als Sebastian Vettel im Werk blättert, entdeckt er sein eigenes Bild als Ferrari-Fahrer, mit Benoit diskutierend an einem Tisch sitzend. Vettel erinnert sich gerne an seine Anfänge in der Formel 1, als er die Blick-Legende kennenlernte. «Am Anfang war er für mich dieser Mann aus der Schweiz, der bei jedem Rennen dabei war, schon alles gehört und gesehen hatte und unheimlich viele Geschichten kannte. Er war mit Bernie Ecclestone und anderen eng im Austausch. Ich wusste schnell: Der mit der Zigarre gehört irgendwie dazu.» Zum Wiedersehen von Benoit und Vettel in Zürich kam es diesmal nicht: Der F1-Reporter verbrachte nach dem Brasilien-GP noch einige Tage auf der Ranch von Ecclestone. Übrigens: Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Mehr

Sie haben Antonelli nach dem Titel eine Nachricht geschickt. Sind Sie regelmässig in Kontakt?

Ich bin eigentlich mit allen Fahrern hin und wieder im Austausch. Gegen Antonelli bin ich zwar nie gefahren, aber ich kenne eigentlich alle, die heute in der Formel 1 fahren.

Blick interviewt Vettel am Rand des Dinner-Events vom Sport & Business Network (SBN) im Hotel Dolder Grand, wo der F1-Champion vor 300 Wirtschafts-, Sport- und Show-Grössen als Speaker auftritt. Im Lauf des Abends wird eine Videobotschaft von Kimi Antonelli eingespielt. Der Italiener schildert, dass er mit Vettel tatsächlich regelmässig Kontakt habe: «Am meisten schätze ich an dir, Seb, dass du dich auch nach weniger erfolgreichen Rennen gemeldet und dich erkundigt hast, wie es mir geht. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.»

Schauen Sie sich jedes F1-Training von A bis Z an?

Nein, nicht mal jedes Rennen. Am Wochenende unternehmen wir als Familie oft etwas zusammen. Dann schaue ich mir die Highlights an. Ich interessiere mich aber nach wie vor dafür, was passiert. Mich interessieren vor allem die Reaktionen der Fahrer: Wie geht es ihnen? Was fühlen sie, was geht ihnen durch den Kopf? Da kann ich mich gut hineinversetzen.

Stichwort Familie. Sprechen eigentlich Ihre drei Kinder perfekt Schweizerdeutsch?

Zu Hause sprechen sie Hochdeutsch. Aber sobald sie vor der Tür sind, sprechen sie Mundart.

Das Sie aber auch verstehen?

Aber ja, das ist nach so vielen Jahren in der Schweiz kein Problem.

Sie sollen auch den ÖV in der Schweiz ins Herz geschlossen haben und viel Zug fahren. Besitzen sie ein GA?

Nein, aber ich liebäugle jedes Jahr damit. Ein Halbtax habe ich. Ein GA wäre natürlich auch toll, weil man einfach immer einsteigen kann. Mir ist es schon einmal passiert, dass ich zu spät dran war und kein Ticket mehr lösen konnte.

Vettel persönlich Sebastian Vettel (39) setzte in der Formel 1 Massstäbe. Von 2010 bis 2013 wurde der Deutsche aus Heppenheim vier Mal in Folge Weltmeister, immer als Red-Bull-Fahrer. Für Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari und Aston Martin bestritt Vettel 298 Grands Prix und einen für BMW Sauber – seinen allerersten, in dem er als damals jüngster Pilot der Geschichte (19-jährig) sogleich punktete. Vettel gewann 53 GPs, damit ist er die Nummer 4 in der ewigen Siegerliste. Mit seiner Frau Hanna Sprater (39) ist er seit der Schulzeit zusammen, 2019 folgte die Hochzeit. Das Ehepaar hat zwei Töchter (12 und 11) und einen Sohn (7). Die Familie lebt in Ellighausen TG. Sebastian Vettel (39) setzte in der Formel 1 Massstäbe. Von 2010 bis 2013 wurde der Deutsche aus Heppenheim vier Mal in Folge Weltmeister, immer als Red-Bull-Fahrer. Für Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari und Aston Martin bestritt Vettel 298 Grands Prix und einen für BMW Sauber – seinen allerersten, in dem er als damals jüngster Pilot der Geschichte (19-jährig) sogleich punktete. Vettel gewann 53 GPs, damit ist er die Nummer 4 in der ewigen Siegerliste. Mit seiner Frau Hanna Sprater (39) ist er seit der Schulzeit zusammen, 2019 folgte die Hochzeit. Das Ehepaar hat zwei Töchter (12 und 11) und einen Sohn (7). Die Familie lebt in Ellighausen TG. Mehr

Ups!

Ja, vor lauter Quatschen! (Lacht.) Als der Schaffner kam und sagte, dass mein Ticket nicht mehr gültig sei, fragte ich: «Wo sind wir denn?» Er antwortete: «In Frauenfeld.» Dabei wollte ich eigentlich in Winterthur aussteigen. Er war aber sehr höflich.

Was gefällt Ihnen am ÖV?

Es ist angenehm und funktioniert einfach. Man kommt überallhin, auch wenn es mit dem Postauto manchmal etwas länger dauert. In Deutschland gibt es das theoretisch auch alles, aber es funktioniert nicht so reibungslos.

Ihre Frau Hanna Sprater ist heute auch hier. Sie sind seit mehr als 20 Jahren zusammen, die Beziehung hat eine ganze, erfolgreiche F1-Karriere überstanden. Was ist Ihr Geheimnis?

Da gibt es keine Magie und keinen Hokuspokus. Wir sind sehr ehrlich zueinander und verstehen uns einfach sehr gut. Auch wenn wir teilweise unterschiedliche Ansichten und Interessen haben, finden wir zusammen. Ich finde sie toll, sie findet mich toll, und wir begeistern uns füreinander.

Das klingt nach Seelenverwandtschaft.

Ja, Hanna ist meine Seelenverwandte – oder wie auch immer man das nennen will. Letztlich verstehen wir uns extrem gut. Über die Jahre wächst man zusammen und baut sich etwas auf. Wir lieben uns und möchten es nicht mehr anders haben.

Ihr Interesse gilt seit dem Karriereende immer mehr der Natur. Sie absolvieren in Pfäffikon SZ sogar eine Ausbildung zum Landwirt.

Ich bin bereits fertig damit. Die Ausbildung dauerte ein Jahr und fand in Wochenblöcken statt. Danach gab es jeweils eine Woche Pause. Es war eine ganz andere Welt mit ganz anderen Themen, aber sehr spannend.

Als früherer Ferrari-Star in der Landwirt-Schule. Wie war es, dort auf Bauern zu treffen, die ganz anders denken als Sie?

Total spannend. Ich bin auch mit der Haltung in die Ausbildung gegangen, dass ich gewisse Dinge nicht so gut finde oder mich frage, warum sie noch so gemacht werden. Wenn man dann die Geschichten dahinter hört und versteht, weshalb jemand davon überzeugt ist, sieht man die Herausforderungen dann ganz anders.

Zum Beispiel?

Es ist leicht, mit dem Finger auf die konventionelle Landwirtschaft zu zeigen und zu sagen: «Spritzmittel sind schlecht.» Ich selbst bin auch eher der Meinung, dass man die Natur mehr machen lassen und weniger stark eingreifen sollte. Bei uns pflügen wir zum Beispiel den Boden nicht. Aber die Ausbildung hat mir geholfen, beide Seiten besser zu verstehen.

Ihr Hof ist Ihr eigenes Zuhause im Thurgau. Ist das ein richtiger Bauernhof?

Wir betreiben den Hof hauptsächlich zur Selbstversorgung. Wir haben neun Schafe, zwei Pferde und 21 Hühner. Dazu bauen wir viel Gemüse an und haben Grünland, auf dem wir Heu für die Tiere machen. Arbeit gibt es trotzdem immer. Dafür habe ich aber auch Hilfe.

Früher im F1-Boliden, heute auf dem Traktor?

Genau, ich fahre auch Traktor. Da ist alles etwas gröber als bei einem Formel-1-Auto (lacht). Meine Hauptarbeit ist aber die Leitung des Hofs. Ansonsten bin ich überall ein bisschen dabei: vom Ausmisten bis zur Frage, wo neue Investitionen nötig sind.

Wenn allerdings wie dieses Jahr ein Hagelsturm übers Land zieht, können Sie gelassen bleiben. Ihre Landwirtskollegen nicht.

Der Hagel hat in drei Minuten alles zerstört. Aber ja, meine Existenz hängt nicht vom Hof ab, wir sind privilegiert.

In der Formel 1 hat Ihnen die Rundenzeit immer sofort gezeigt, ob man erfolgreich ist. Woran messen Sie Erfolg heute?

An zwei Dingen. Erstens daran, wie offen und ehrlich meine Kinder mir gegenüber sind. Das ist aber schwer messbar. Sie füllen ja am Ende des Tages keinen Zettel aus, auf dem steht: «Papa war heute gut» oder «Papa war weniger gut».

Und zweitens?

Daran, wie sehr ich im Moment lebe. An manchen Tagen schiessen einem so viele Gedanken durch den Kopf, dass man in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist. Abends sitzen wir oft zusammen und fragen uns: Was war heute gut, was war nicht so gut? Dabei merke ich: War ich heute eigentlich richtig da oder war ich mit den Gedanken woanders? Das ist weniger greifbar als ein Rennergebnis. Aber Schritt für Schritt gelingt es mir besser.

Sportlich sind Sie immer noch. Für Ihren ersten Marathon im Frühling in London benötigten Sie unter drei Stunden. War es strenger als ein Grand Prix?

Es ist sicher beides sehr hart. Ein Rennen ist wegen der hohen Konzentration sicher weitaus schwieriger. Aber handkehrum hatte ich nach dem Marathon deutlich mehr Muskelkater als nach einem GP!

Ganz ohne aktuellen Rennsport gehts bei Ihnen nicht. Sie sind Teilhaber des deutschen Teams in der boomenden Segel-Serie SailGP. Wie kam es dazu?

Über Thomas Riedel, den Hauptanteilseigner. Er hat mir die Idee vorgestellt, und ich dachte erst: «Klingt alles toll, aber was habe ich mit Segeln zu tun?» Dann bin ich da reingerutscht und bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe.

Was fasziniert Sie daran?

Es ist eine tolle Serie. Mir gefallen die Art, wie sie sich positioniert, der Gedanke «Powered by Nature» und die Stimmung innerhalb der Teams und auch untereinander. Auch wenn Segeln eine ganz andere Sportart ist, gibt es Parallelen zur Formel 1. Zum Beispiel bei der Frage, wie man Daten nutzt, um besser zu werden.

Sie gelten als Fan der guten alten Zeit in der Formel 1. In welcher Ära wären Sie am liebsten mitgefahren?

Wohl in den frühen 90er-Jahren. Die Autos waren damals leicht und agil, technisch schon ziemlich weit entwickelt, aber noch ohne viel Telemetrie. Es lag viel in den Händen des Fahrers.

Ihr Wunschteamkollege für diese Zeit wäre?

Klarer Fall: Michael Schumacher.