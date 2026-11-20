Regen, Kälte, null Zeitrunden: Das erste Training in Las Vegas wird zur Farce. Verstappen spottet über ein «Eisstadion». Und für Weltmeister Antonelli und Piastri gibts schon vor dem GP am Sonntagmorgen Strafen – sie müssen in der Startaufstellung zurück.

Darum gehts Regen und Kälte verhinderten in Las Vegas jede Trainingszeit

Piastri muss wegen seines sechsten Motors zehn Plätze zurück

Antonelli verliert wegen seines siebten Motors fünf Plätze

Roger Benoit Formel-1-Experte

Willkommen im strömenden Regen von Las Vegas. Bei knapp zehn Grad und 13 Grad auf dem Asphalt. Der nasse Kühlschrank liess im ersten Training keine einzige Zeitrunde zu. Ja, sechs der 22 Piloten gingen erst gar nicht auf die Strecke!

Für den frühen GP-Start am Sonntagmorgen um 5 Uhr MEZ (TV live) müssen bis jetzt zwei Stars um einige Startplätze zurück. Oscar Piastri (McLaren) braucht den sechsten Motor (fünf sind erlaubt) und muss zehn Positionen zurück.

Piastri und Kimi mit Strafen

Weltmeister Kimi Antonelli (20) will für den Dreier-Final innerhalb von zwei Wochen kein Risiko mehr eingehen und lässt den 7. Motor einbauen. Das wird mit fünf Startplätzen bestraft. Den neuen Turbo (noch im Reglement) darf der Italiener straffrei wechseln.

Bottas-Dreher – Bearman-Frust

Nach 15 Minuten sah man nur Valtteri Bottas (37) im Cadillac herumschwimmen. Das war wohl seine Art, die Freude über den bestätigten Vertrag für 2027 zu feiern. Oder musste der Finne die amerikanischen Fans etwas aufheitern? Wie später, als er sich drehte …

Nach 21 Minuten dann gleich zwei Fahrer des zweiten US-Teams auf der immer nasser werdenden Piste: das Haas-Ferrari-Duo Camara und Hirakawa, der Bearman im ersten Training erneut ersetzen durfte. Und der Brite, von Ferrari ausgeliehen, machte aus seinem Frust kein Geheimnis: «Ja, es stimmt, ich habe den Vertrag für 2026 noch nicht unterschrieben.» Es soll um ein Salär von über sechs Millionen Dollar gehen (Blick berichtete).

Nur keinen Unfall bitte

Nach einer halben Stunde schickte dann Ferrari seinen Ersatzpiloten Dino Beganovic (22) ins Pool-Abenteuer. Der Schwede durfte 60 Minuten für Lewis Hamilton (41) ran.

Auch der andere Oldie, Fernando Alonso (45), musste im ersten Training zuschauen. Für ihn rutschte der Amerikaner Jak Crawford (21) mit dem Aston Martin-Honda auf dem 6,2 km langen Kurs herum. Mit dem grossen Druck, den grünen Wagen ja nicht zu beschädigen.

Verstappen: «Eisstadion»

Es war ein mühsames Zuschauen für die TV-Fans und die Tausenden von frierenden GP-Anhängern rund um den Strip. Daran änderte auch das kurze Auftauchen von Champion Antonelli im Mercedes nichts. Der brauchte nur eine Runde, um die Sinnlosigkeit einer schnellen Runde zu erkennen.

Als sich nach 40 der 60 Minuten auch noch Vorjahressieger Max Verstappen (29) im Red Bull-Ford als zwölfter Fahrer die aktuelle Situation anschauen wollte, funkte der Holländer sofort: «Vergiss es. Wir fahren da in einem Eisstadion!»