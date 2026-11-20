Nach dem ersten Training ohne Zeiten hat sich das Wetter in Las Vegas geändert. Kein Regen, aber immer noch sehr nasse Strecke. Schnellster im Endspurt: Russell vor Gasly – da hätte man am Spieltisch viel Geld verdient.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Vergleich mit den Rundenzeiten von 2025 hier in der Spielerhölle hinkt. Damals holte Norris (McLaren) mit 1:47,934 die Pole-Position. Sieger Verstappen (Red Bull-Honda) fuhr mit 1:33,365 die schnellste Runde. Und jetzt im zweiten Training rutschte Russell mit 1:47,272 zur Bestzeit.

Fünf Piloten werden gebüsst

Nach 15 Minuten hatte sich erst die Hälfte des Feldes eine Zeit auf dem Computer notieren lassen. Bei jetzt immerhin 14 Grad Aussentemperatur und 20 Grad auf dem Asphalt. Las Vegas bleibt die kühlste Veranstaltung des Jahres.

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In Führung lagen die beiden McLaren-Mercedes, die letztes Jahr in Las Vegas auf den Rängen 2 (Norris) und 4 (Piastri) disqualifiziert wurden. Einfacher Grund: Sie hatten den Unterboden zu stark abgewetzt. Diesmal werden beide Papaya-Autos wie beide Alpine von Gasly und Colapinto sowie Antonelli im Mercedes mit verschiedenen Startplatzstrafen belegt. Sie wechseln einige Teile im Motorenumfeld.

Audi-Duo enttäuschte

Nach 35 Minuten machte der zweifache Vegas-Triumphator Verstappen weiter keinen Anschein, den Kollegen beim Trocknen der Strecke zu helfen. Auch das Racing Bulls-Duo und die beiden Alpine-Fahrer warteten offenbar, bis man den grünen Intermediate-Gummi mit den Slicks tauschen konnte.

Bei Audi fühlte sich Bortoleto bei diesen Bedingungen so wohl wie Teamkollege Hülkenberg. Beide meldeten sich kurz in den Top Ten an. Allerdings mit sehr grossem Rückstand, der sie am Ende auf die Plätze 19 und 20 zurückwarf.

Heisser Kampf um Spitze

20 Minuten vor dem Ende übernahmen dann Leclerc und Hamilton im Ferrari die Spitzenpositionen. Der Monegasse 0,789 Sekunden vor dem Briten. Gleichzeitig brach Verstappen seine erste Runde gleich wieder ab und hatte als einziger noch keine Zeit.

Gleichzeitig fuhr Teamkollege Hadjar mit 1:48,407 auf dem 6,2 km langen Strassenkurs für zwei Minuten die Bestzeit. Bis Leclerc mit 1:47,605 zurückschlug.

Noch wettert Super-Max

Kurz darauf die rote Flagge. Der Wind wirbelte Plastikteile durch die Luft. Die Streckenposten mussten sie auflesen – und so wurde die Strecke erst 5:58 Minuten vor Ende wieder freigegeben.

Dann ging Verstappen endlich auf die Strecke, liess sich nach drei gezeiteten Runden nur auf Position 13 sehen. Max fluchte wie ein Rohrspatz übers Auto. Da kann man sich schon auf Samstag und die Qualifikation um 5 Uhr MEZ (TV live) freuen.