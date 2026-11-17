Mit der Ankunft des siebenfachen Weltmeisters Sir Lewis Hamilton (41) vor zwei Jahren hat sich Ferrari keinen grossen Gefallen getan. Denn Platzhirsch Charles Leclerc (30) ist mit dem Hammer-Transfer nicht demütig geworden. Der Monegasse fühlt sich nach neun Jahren in Maranello als Teamleader.

«Zwei Formel-1-Piloten – unmöglich»

Für Bernie Ecclestone ist der Fall klar. «Ferrari kann, wie andere Teams, nicht mit zwei Nummer-1-Piloten umgehen. Das gibt immer Ärger, weil natürlich keiner zurückstecken will. Und dieses Problem kann eigentlich nur gelöst werden, wenn man Carlos Sainz zurückholt. Der Spanier musste wegen Hamilton gehen», sagt der Ex-F1-Boss gegenüber Blick.

In der Kritik stehen auch die Ferrari-Chefs John Elkann (CEO) und Teamchef Fred Vasseur: «Sie sind mit der aktuellen Situation völlig überfordert, zeigen keinen Mut und sind weiter unentschlossen. So wird es leider auch 2027 sein.»

Wieder ist es 20 Jahre her

Ferrari wartete einst 21 Jahre auf den Titel. Von Scheckter 1979 bis Schumacher 2000. Nächstes Jahr werden es wieder 20 Jahre ohne Fahrertitel (zuletzt Räikkönen 2007) sein.

«Ein Siegerauto ohne Siege», titelte nach Brasilien die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Nun, zweimal hat Ferrari mit dem oft schnellsten Auto im Feld 2026 gewonnen: Hamilton in Barcelona, Leclerc in Silverstone.

Hill fordert Hamilton-Vorzug

Die Medien sind auch über die zwei Fahrer gespalten. Ein englischer Journalist bezahlte die etwas überzogene Kritik an Leclerc in Mexiko mit dem Entzug des Passes durch die FIA – nachdem sich Ferrari beklagt hatte. Ecclestone bezeichnet dies als «unglaubliche Aktion, die die Pressefreiheit einschränkt».

Bei den TV-Kommentatoren ist man sich nicht einig. Damon Hill (Weltmeister 1996): «Wenn Ferrari vorwärtskommen will, dann muss man Hamilton dank seiner Erfahrung zur klaren Nummer 1 machen.»

Schumacher gegen Lewis

Da verspricht Sky-Reporter Ralf Schumacher, dessen Verhältnis zu Lewis seit Jahren gestört ist: «Hamilton ist das wahre Problem. Er ist nicht schnell genug im Vergleich zu Leclerc.» Lewis 261 Punkte – Charles 249. So geht es für den Vierten und Fünften der WM zum Rennen nach Las Vegas am Sonntagmorgen um 5 Uhr MEZ (TV live).

Vasseur will nur gutes Resultat

Vasseur hofft in der offiziellen Mitteilung einfach «auf ein weiteres gutes Resultat für das Team». Eine alte Leier des Franzosen – über die Probleme zwischen den Piloten kein Wort. Also schenken sich die beiden Alphatiere auch im Endspurt keine Zentimeter, fahren für sich selbst – und beschweren sich weiter über jede Kleinigkeit am Funk.