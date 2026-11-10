Die verrücktesten Fahrer der Formel-1-Geschichte

Seit seinem Formel-1-Einstieg 1970 hat Blick-Reporter Roger Benoit über 400 Fahrer kennengelernt. Hier verrät er, wer der grösste Crash-Pilot war, wie der wahnsinnigste Fahrer hiess und weshalb einst ein Mietauto in einem Swimmingpool versenkt wurde.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Der grösste Crash-Pilot der Geschichte

Andrea de Cesaris, Spitzname de Crasharis. Der Italiener war zwar sympathisch, aber ein Wahnsinniger. Ein Beispiel: GP von Monaco, 1981: Am Freitag feierte er seinen 22. Geburtstag, zwei Tage später im Rennen fuhr er im McLaren den Alfa-Romeo-Piloten Mario Andretti von hinten voll über den Haufen. Als ich Andretti danach traf, sagte er mir nur: «Wenn de Cesaris so weiterfährt, erlebt er nicht mehr viele Geburtstage.» Etwas machte übrigens de Cesaris einzigartig: seine Augen. Er konnte ein Auge jeweils so drehen, dass es komplett weiss war, und dich dann so anschauen. Wie gesagt, ein Wahnsinniger.

Der wahnsinnigste Fahrer der Geschichte

Dieser Superlativ geht an den Österreicher Otto Stuppacher. 1973 im Mosport: Stuppacher kaufte sich damals einfach einen Tyrrell und nahm damit am ersten Training teil. Dabei hatte er zwölf Sekunden Rückstand auf die Besten. Nach dem ersten Training rief Denny Hulme, damals Chef der Fahrervereinigung und Weltmeister von 1967, alle zusammen. Ich stand daneben, als Hulme erklärte: «Da ist einer unterwegs, der hat keine Ahnung vom Rennfahren. Es gibt nur eine Möglichkeit: Entweder fährt der nicht mehr, oder wir boykottieren das Rennen.» Daraufhin zog ihn dann die Rennleitung aus dem Verkehr. Aber rückblickend betrachtet war das schon der helle Wahnsinn. Auch des Weltverbands. Da kaufte sich ein Hobbyfahrer einfach einen Formel-1-Boliden und durfte damit mitfahren.

Der grösste Formel-1-Botschafter der Geschichte

Eindeutig Jackie Stewart, der Weltfirmen wie Rolex, Ford, Moët & Chandon oder Heineken in die Formel 1 gebracht hat. Obwohl er mittlerweile 87 Jahre alt ist, verdient der Schotte noch heute mehr als viele der aktuellen Fahrer. 1971 erzählte er mir, dass er der erste Fahrer sei, dessen Fahrergehalt höher als eine Million Dollar sei. Lustig war auch unser erstes richtiges Treffen. Drei Wochen nachdem wir uns das erste Mal getroffen hatten, lud er mich zu sich nach Hause ins Waadtland ein. Dort sagte er mir: «Wenn du nie Socken anhast, ziehe ich mir jetzt meine auch aus.» Das machte er dann, und wir stellten beide unsere nackten Füsse auf den Glastisch. Beim gleichen Treffen erklärte er mir auch noch, dass er und seine Frau Helen alle Getränke, die es gebe, in seiner Villa hätten. Als ich mir dann einen Cynar bestellen wollte, stellte er mit Entsetzen fest, dass ausgerechnet der in ihrer Hausbar fehlte. Deshalb sagte er in den Jahren danach zu mir immer augenzwinkernd: «You fucked me, du hast meinen Ruf zerstört.»

Die verrückteste Aktion der Geschichte

Kyalami, 1975: Ich lag auf der Ranch am Pool, zusammen mit den Fahrern Jacques Laffite, Jean-Pierre Jarier und Rolf Stommelen, und wir alle hatten nichts zu tun. Irgendwann hatte einer der anderen die gloriose Idee, ihr Mietauto im Pool zu versenken, weil es in der Werbung hiess, man könne das Auto überall zurückgeben. Die machten das dann tatsächlich, riefen danach beim Autovermieter an und erklärten denen, wo sie nun das Auto abholen könnten. Ein Wahnsinn!

Das perfekte Weihnachtsgeschenk Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die erste Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf, und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Das Benoit-Buch – ein perfektes Weihnachtsgeschenk. RMS Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die erste Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf, und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Das Benoit-Buch – ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Mehr

Der grösste Kettenraucher der Geschichte

Eindeutig Jochen Rindt und James Hunt, der sogar noch im Auto sitzend kurz vor dem Start eine geraucht hat. Wenn Schumi jeweils siegte, gönnte er sich immer eine Zigarre und ein Bier. Ich war da regelmässig mit dabei und habe dort gesehen, dass es nicht nur den verbissenen, vom Ehrgeiz zerfressenen Schumacher gab. Nelson Piquet übrigens hat nie geraucht, aber vor dem Start bat er mich regelmässig zu sich zum Auto. Dann musste ich ihm jeweils eine meiner Zigarren geben, die er sich schon im Cockpit sitzend kurz unter die Nase hielt. Quasi ein Geschmacksdoping und eine Tradition zwischen uns.

Der cleverste Fahrer der Geschichte

Ein heisser Kandidat dafür ist Sebastian Vettel. Als der 2008 im unterlegenen Toro Rosso in Monza seinen ersten GP gewann, erzählte mir später sein Teamchef Franz Tost, dass Vettel nach dem Rennen nach Hause nach Walchwil gefahren sei und Tost schon am Montagmorgen um 8 Uhr die Rechnung über die Siegesprämie geschickt habe. Wer als Toro-Rosso-Fahrer eine solche Klausel in seinen Vertrag setzen lässt, muss schon sehr clever sein.

Der grösste Pechvogel der Geschichte

Felipe Massa, weil er 2008 in seiner Heimat Brasilien fünf Kurven vor Saisonende trotz des Siegs noch den WM-Titel um einen Punkt verloren hat. Dies nur, weil McLaren-Pilot Lewis Hamilton es im strömenden Regen noch schaffte, Timo Glock, der im Toyota mit Trockenreifen unterwegs war, zu überholen, und so erstmals Weltmeister wurde. Massa kämpfte 15 Jahre später vergeblich vor Gericht um den damals «gestohlenen» Titel, weil der Brasilianer den GP von Singapur 2008 als illegales Rennen sah und deshalb eine Streichung der Wertung verlangte. Gewonnen haben am Ende nur die Anwälte.

Der unterschätzteste Fahrer der Geschichte

Es gibt vier Fahrer, die den WM-Titel verdient hätten: Gilles Villeneuve, Ronnie Peterson, Stirling Moss und Clay Regazzoni. Mit einem der vier sass ich mal in einem Taxi auf der Rückbank vom Hotel zur Rennstrecke, und dann tobte der so richtig und erklärte mir, warum sein Teamkollege ein richtiger Schweinepriester sei. Zu Peterson: Möglicherweise war er das schnellste Wesen, das je in der Formel 1 tätig war. Und er hatte mit Barbro eine der schönsten Formel-1-Frauen aller Zeiten als Freundin.

Der überschätzteste Fahrer der Geschichte

Da sage ich nur: Viele Fahrer mit einem mittelmässigen Talent überschätzen sich. Auch heute noch gibt es davon einige Exemplare in der Formel 1 zu bestaunen.

Der unsympathischste Fahrer der Geschichte

Bei einigen Fahrern stimmte einfach die Chemie nicht. Das war wohl auch gegenseitig, so zum Beispiel bei René Arnoux und bei Jacques Villeneuve. Zu Arnoux sagte ich mal: «Du bist ein Arsch, und du findest mich ein Arsch. Das wäre doch der Beginn einer wunderschönen Freundschaft.» Danach gaben wir uns die Hand, eine wunderschöne Freundschaft ist dann trotzdem nie entstanden. Zu Jacques Villeneuve: Ach, ich kannte und mochte halt seinen Vater Gilles sehr gut, doch mit Jacques wurde ich nie warm. Etwas musste man ihm aber lassen: Er hatte immer wunderschöne, saubere Zähne. Als ich ihn einmal fragte, warum das so sei, antwortete er mir: «Weil ich auch im Overall dauernd meine Zähne putze. Ich kann nicht fahren, wenn noch irgendwo ein Stück Brot oder Fleisch klebt.»

Der attraktivste Fahrer der Geschichte

François Cevert, Carlos Reutemann und Peter Revson. Die Reutemanns kamen ursprünglich aus Guntalingen nahe Winterthur. Carlos und ich standen übrigens ein paarmal auf die gleichen Swissair-Stewardessen. Als das mal wieder der Fall war und er das rausfand, meinte er auf der Kyalami-Ranch nur: «Nicht schon wieder du.» Zu Peter Revson: Seinen Vorfahren gehörte die Kosmetikfirma Revlon, Geldsorgen hatte der US-Amerikaner deshalb nie. Als er 1974 in Kyalami tödlich verunglückte, war er mit Schauspielerin, Moderatorin und Model Marjorie Wallace liiert. Definitiv eine der schönsten Frauen der Welt.